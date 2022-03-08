***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.03.2022 16:25
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
FÜSUN TUR Direktör 02123766322 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
ÖZLEM KAPICIOĞLU Müdür 02166353925 ozlem.kapicioglu@teb.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008346
BIST
16:132.022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 24,18
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
16:1314,5341
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1619
|Açılış
|: 14,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
16:1315,8872
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2412
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
16:13940,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 17,82
|Açılış
|: 940,46
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,98
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler16:13
|KOZAA
|25,52
|397.523.550
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.238.805.032
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.626.916
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.540.312
|% 9,92
|
|USAK
|1,39
|40.261.894
|% -6,08
|
|GWIND
|6,21
|70.808.890
|% -5,34
|
|SANEL
|7,74
|4.578.989
|% -5,15
|
|KRTEK
|11,24
|14.022.639
|% -4,91
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|14,96
|4.659.247.119
|% 3,53
|
|THYAO
|25,94
|3.970.473.862
|% 0,15
|
|EREGL
|35,10
|2.080.189.173
|% 1,50
|
|ASELS
|26,02
|1.802.507.419
|% 7,08
|
|GARAN
|11,77
|1.644.058.597
|% 0,17
|
|KRDMD
|14,96
|4.659.247.119
|% 3,53
|
|YKBNK
|3,65
|800.891.751
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,13
|412.365.744
|% 1,43
|
|THYAO
|25,94
|3.970.473.862
|% 0,15
|
|ODAS
|1,40
|203.898.654
|% 3,70
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5293
|14,5341
|% 1,13
|
|Euro
|15,8502
|15,8872
|% 1,54
|
|Sterlin
|18,9565
|19,0516
|% 0,92
|
|Frank
|15,5863
|15,6801
|% 0,80
|
|Riyal
|3,8587
|3,8781
|% 1,06
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.012
|2.013
|15,40
|
|Altın Gr.
|935
|936
|12,87
|
|Cumhuriyet
|6.217
|6.311
|180,00
|
|Tam
|6.173
|6.329
|171,58
|
|Yarım
|2.984
|3.061
|83,00
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|41,49
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|0,27
|
|B. Petrol
|126
|126
|2,65
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28KRDMA
Yüzde 6.43 oranında artışla 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 299, 833 adet işlem
-
16:26VKFYO
Yüzde 7.64 oranında artışla 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 717, 132 adet işlem
-
16:25NTHOL
Yüzde 5.63 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 380, 118 adet işlem
-
16:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 96 artarak (% 1.65 ) 2, 281
-
16:24XU100
Endeks 2, 027 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 28, 047.00 milyon TL de