***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.03.2022 16:27
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
K.FÜSUN TÜR DİREKTÖR 0212 376 63 22 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
ÖZLEM KAPICIOĞLU MÜDÜR 0216 635 39 25 ozlem.kapicioglu@teb.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008352
BIST
17:022.025
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 27,30
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
17:0214,5418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1696
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
17:0215,9030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2570
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
17:02941,59
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 18,95
|Açılış
|: 941,59
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
943,55
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler17:02
|KOZAA
|25,52
|398.037.447
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.240.397.512
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.899.692
|% 9,94
|
|VKFYO
|5,32
|6.730.188
|% 9,92
|
|SANEL
|7,55
|5.011.191
|% -7,48
|
|KRTEK
|11,11
|17.272.725
|% -6,01
|
|USAK
|1,40
|41.009.742
|% -5,41
|
|GWIND
|6,24
|73.713.334
|% -4,88
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|14,89
|5.294.109.169
|% 3,04
|
|THYAO
|25,84
|4.317.548.547
|% -0,23
|
|EREGL
|34,98
|2.324.021.349
|% 1,16
|
|ASELS
|26,08
|2.103.625.635
|% 7,33
|
|SISE
|12,83
|1.848.834.440
|% 5,68
|
|KRDMD
|14,89
|5.294.109.169
|% 3,04
|
|YKBNK
|3,64
|879.621.996
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|438.083.450
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|263.507.181
|% 5,19
|
|THYAO
|25,84
|4.317.548.547
|% -0,23
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5252
|14,5418
|% 1,18
|
|Euro
|15,8631
|15,9030
|% 1,64
|
|Sterlin
|18,9822
|19,0774
|% 1,06
|
|Frank
|15,5857
|15,6796
|% 0,79
|
|Riyal
|3,8599
|3,8793
|% 1,09
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.018
|20,14
|
|Altın Gr.
|941
|942
|18,89
|
|Cumhuriyet
|6.243
|6.338
|207,00
|
|Tam
|6.211
|6.368
|210,68
|
|Yarım
|3.002
|3.080
|101,92
|
|Çeyrek
|1.506
|1.540
|50,95
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,30
|0,46
|
|B. Petrol
|130
|130
|6,69
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:16ASELS
Yüzde 7.82 oranında artışla 26.20 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 563, 286 adet işlem
-
17:15KRDMB
Yüzde 5.21 oranında artışla 12.92 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 831, 459 adet işlem
-
17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KCHOL, PGSUS
-
17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 32 artarak (% 1.40 ) 1, 833
-
17:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ROYAL, CRDFA, KOZAA, KOZAL, BASGZ, VKFYO, IPEKE