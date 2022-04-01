***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.04.2022 12:45
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 361 GÜN
Fonun Tasfiye Tarihi 28.03.2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014917
BIST
14:072.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 17,14
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.253
En Düşük
2.230
14:0714,6991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0275
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6991
En Düşük
14,6377
14:0716,2581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0081
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
14:07910,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,75
|Açılış
|: 910,99
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler14:05
|ULUSE
|124,60
|4.048.877
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|128.566.952
|% 9,91
|
|KARSN
|5,91
|947.869.074
|% 7,45
|
|ASUZU
|80,15
|135.635.759
|% 7,15
|
|YKSLN
|7,71
|112.080.647
|% 6,79
|
|ISKUR
|874.796,80
|2.624.390
|% -10,00
|
|PENTA
|347,50
|63.135.107
|% -7,28
|
|ITTFH
|1,38
|36.950.428
|% -4,83
|
|AYCES
|69,00
|2.439.248
|% -4,23
|
|ETILR
|9,05
|3.970.369
|% -4,13
|
|GARAN
|12,47
|3.883.933.651
|% 2,21
|
|THYAO
|32,72
|2.309.473.963
|% 1,43
|
|TUPRS
|228,80
|1.631.260.608
|% 6,72
|
|PETKM
|9,39
|1.529.026.855
|% 3,99
|
|EREGL
|33,06
|1.354.264.133
|% 1,91
|
|ODAS
|1,71
|196.860.073
|% 1,18
|
|EKGYO
|2,37
|167.603.146
|% 0,85
|
|TTKOM
|10,52
|579.580.305
|% 0,96
|
|ADESE
|0,77
|31.954.440
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,00
|38.055.569
|% -0,99
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6908
|14,6965
|% 0,17
|
|Euro
|16,2470
|16,2552
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,2447
|19,3412
|% 0,12
|
|Frank
|15,8355
|15,9309
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9045
|3,9241
|% 0,17
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-8,28
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.139
|-20,00
|
|Tam
|6.014
|6.164
|-22,14
|
|Yarım
|2.907
|2.982
|-10,71
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-5,35
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,73
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,23
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
14:19YKSLN
Yüzde 6.79 oranında artışla 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 681, 709 adet işlem
-
14:18XU100
Endeks 2, 249 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 23, 100.00 milyon TL de
-
14:18DAPGM
Yüzde 9.91 oranında artışla 20.52 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 386, 551 adet işlem
-
14:17YKSLN
Yüzde 6.65 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 673, 123 adet işlem
-
14:16ISBIR
Yüzde 4.81 oranında artışla 54.50 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 311 adet işlem