***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.04.2022 10:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TEFAS (Türkiye Elektornin Fon Alım Satım Platformu) 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019038
BIST
10:342.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 20,49
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.420
En Düşük
2.401
10:3414,7411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0023
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7400
|
14,7582
En Düşük
14,7230
10:3416,0803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0344
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9900
|
16,1352
En Düşük
16,0322
10:34921,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,22
|Açılış
|: 921,22
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
924,33
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler10:34
|SANKO
|11,39
|9.500.373
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|10.950.668
|% 9,93
|
|KONKA
|17,72
|60.948.588
|% 7,85
|
|DOHOL
|3,85
|324.519.017
|% 7,54
|
|FORMT
|1,68
|27.012.888
|% 7,01
|
|MARTI
|1,88
|33.954.721
|% -7,39
|
|KRSTL
|7,23
|15.186.898
|% -4,49
|
|ULUSE
|150,90
|5.409.190
|% -4,07
|
|CEOEM
|11,47
|7.311.181
|% -3,61
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|GARAN
|13,60
|1.146.721.030
|% 2,26
|
|YKBNK
|4,85
|718.221.844
|% 3,85
|
|THYAO
|35,48
|678.540.185
|% 0,45
|
|ASELS
|27,92
|586.573.618
|% 0,07
|
|AKBNK
|8,70
|474.671.269
|% 2,35
|
|YKBNK
|4,85
|718.221.844
|% 3,85
|
|ODAS
|2,23
|205.573.997
|% -0,45
|
|TSKB
|1,65
|142.884.614
|% 3,77
|
|DOHOL
|3,85
|324.519.017
|% 7,54
|
|GARAN
|13,60
|1.146.721.030
|% 2,26
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7349
|14,7411
|% -0,02
|
|Euro
|16,0704
|16,0803
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,1176
|19,2135
|% -0,22
|
|Frank
|15,6916
|15,7862
|% -0,16
|
|Riyal
|3,9162
|3,9358
|% -0,08
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-2,20
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.086
|6.237
|43,82
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|21,19
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,56
|