***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.04.2022 10:21
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TEFAS (Türkiye Elektornin Fon Alım Satım Platformu) 1 Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Saat 13:15'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019039
BIST
10:512.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 21,50
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.420
En Düşük
2.401
10:5114,7441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7400
|
14,7582
En Düşük
14,7230
10:5116,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0559
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9900
|
16,1352
En Düşük
16,0322
10:51922,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,81
|Açılış
|: 922,56
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
924,33
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler10:51
|SANKO
|11,39
|10.166.244
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|15.611.504
|% 9,93
|
|KONKA
|18,05
|104.936.768
|% 9,86
|
|MIPAZ
|6,73
|13.959.877
|% 9,61
|
|DOHOL
|3,88
|518.725.249
|% 8,38
|
|MARTI
|1,90
|52.893.113
|% -6,40
|
|ULUSE
|148,20
|7.383.521
|% -5,79
|
|CEOEM
|11,40
|8.705.670
|% -4,20
|
|ASUZU
|98,60
|15.066.285
|% -2,86
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|GARAN
|13,64
|1.454.808.031
|% 2,56
|
|YKBNK
|4,85
|881.018.774
|% 3,85
|
|THYAO
|35,44
|784.581.618
|% 0,34
|
|ASELS
|27,96
|694.900.926
|% 0,22
|
|AKBNK
|8,72
|677.300.148
|% 2,59
|
|YKBNK
|4,85
|881.018.774
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,68
|376.616.594
|% 2,29
|
|DOHOL
|3,88
|518.725.249
|% 8,38
|
|TSKB
|1,65
|202.007.338
|% 3,77
|
|ODAS
|2,22
|247.187.100
|% -0,89
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7381
|14,7419
|% -0,01
|
|Euro
|16,0815
|16,0882
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,1354
|19,2314
|% -0,13
|
|Frank
|15,7046
|15,7992
|% -0,07
|
|Riyal
|3,9190
|3,9387
|% -0,01
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-1,18
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.086
|6.237
|43,82
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|21,19
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,19
|