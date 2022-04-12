***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYTEBP00237Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi12.04.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıTEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:30-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu 1 Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir.Genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir.Genel esaslarda tanımlanan iş günleri dışındaki günlerde iletilen talimatlar, genel esaslarda tanımlandığı şekliyle izleyen ilk "iş günü" yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon toplam değerinin asgari %80'i, devamlı olarak öncelikle kullanıcılarına artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) teknolojileri yardımıyla alternatif sanal dünyaları çevrimiçi olarak keşfetmelerini ve başka kullanıcılarla etkileşimde bulunabilmelerini sağlayan metaverse tanımına giren yapay zeka, her türlü sanal gerçeklik donanımı, 3D yeniden yapılandırma, nesnelerin interneti ve sosyal platform teknolojileri yanında, iletişim, finans, internet, oyun, blok zincir gibi dijital teknolojilere donanım ve/veya yazılım üreten, başta artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik alanları olmak üzere söz konusu alanlara yatırım yapan, alt yapı sağlayan, bu alanda ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek üzere AR-GE faaliyetlerinde bulunarak maddi kaynaklarını taahhüt eden şirketlerin ve bu şirketlerin hizmet/servis/ürün sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Nasdaq Yewno Metaverse Total Return Index – NYMETAT INDEX 65BIST Teknoloji Getiri Endeksi 2015 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi 15Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00822 3Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖZLEM AYGÜLFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarALEN BEBİROĞLUEMRE KARAKURUMİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaGayrettepe Mah. Yener Sokak No:1 K:9 34349 Beşiktaş-İSTANBUL 0212 3766300 0212 2116383 pys@teb.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaFÜSUN TÜR Direktör 0212 3766322 fusun.tur@tebportfoy.com.trÖZLEM KAPICIOĞLU Müdür 0216 6353925 ozlem.kapicioglu@teb.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019505BIST