***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.04.2022 11:33
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYTEBP00237
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
12.04.2022
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu 1 Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir.Genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir.Genel esaslarda tanımlanan iş günleri dışındaki günlerde iletilen talimatlar, genel esaslarda tanımlandığı şekliyle izleyen ilk "iş günü" yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon toplam değerinin asgari %80'i, devamlı olarak öncelikle kullanıcılarına artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) teknolojileri yardımıyla alternatif sanal dünyaları çevrimiçi olarak keşfetmelerini ve başka kullanıcılarla etkileşimde bulunabilmelerini sağlayan metaverse tanımına giren yapay zeka, her türlü sanal gerçeklik donanımı, 3D yeniden yapılandırma, nesnelerin interneti ve sosyal platform teknolojileri yanında, iletişim, finans, internet, oyun, blok zincir gibi dijital teknolojilere donanım ve/veya yazılım üreten, başta artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik alanları olmak üzere söz konusu alanlara yatırım yapan, alt yapı sağlayan, bu alanda ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek üzere AR-GE faaliyetlerinde bulunarak maddi kaynaklarını taahhüt eden şirketlerin ve bu şirketlerin hizmet/servis/ürün sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Nasdaq Yewno Metaverse Total Return Index – NYMETAT INDEX 65
BIST Teknoloji Getiri Endeksi 20
15 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi 15
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00822 3
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM AYGÜL
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ALEN BEBİROĞLU
EMRE KARAKURUM
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Gayrettepe Mah. Yener Sokak No:1 K:9 34349 Beşiktaş-İSTANBUL 0212 3766300 0212 2116383 pys@teb.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
FÜSUN TÜR Direktör 0212 3766322 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
ÖZLEM KAPICIOĞLU Müdür 0216 6353925 ozlem.kapicioglu@teb.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019505
BIST