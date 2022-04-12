Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.04.2022 11:33
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYTEBP00237
Fonun Süresi SÜRESİZ

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
12.04.2022

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu 1 Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir.Genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir.Genel esaslarda tanımlanan iş günleri dışındaki günlerde iletilen talimatlar, genel esaslarda tanımlandığı şekliyle izleyen ilk "iş günü" yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon toplam değerinin asgari %80'i, devamlı olarak öncelikle kullanıcılarına artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) teknolojileri yardımıyla alternatif sanal dünyaları çevrimiçi olarak keşfetmelerini ve başka kullanıcılarla etkileşimde bulunabilmelerini sağlayan metaverse tanımına giren yapay zeka, her türlü sanal gerçeklik donanımı, 3D yeniden yapılandırma, nesnelerin interneti ve sosyal platform teknolojileri yanında, iletişim, finans, internet, oyun, blok zincir gibi dijital teknolojilere donanım ve/veya yazılım üreten, başta artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik alanları olmak üzere söz konusu alanlara yatırım yapan, alt yapı sağlayan, bu alanda ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek üzere AR-GE faaliyetlerinde bulunarak maddi kaynaklarını taahhüt eden şirketlerin ve bu şirketlerin hizmet/servis/ürün sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Nasdaq Yewno Metaverse Total Return Index – NYMETAT INDEX 65
BIST Teknoloji Getiri Endeksi 20
15 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi 15

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00822 3

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM AYGÜL

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ALEN BEBİROĞLU
EMRE KARAKURUM

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Gayrettepe Mah. Yener Sokak No:1 K:9 34349 Beşiktaş-İSTANBUL 0212 3766300 0212 2116383 pys@teb.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
FÜSUN TÜR Direktör 0212 3766322 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
ÖZLEM KAPICIOĞLU Müdür 0216 6353925 ozlem.kapicioglu@teb.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019505


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:562.434
Değişim :  -0,61% |  -14,89
Açılış :  2.449  
Önceki Kapanış :  2.449  
En Yüksek
2.449 En Düşük
2.422
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 257,60 78.581.274 % 9,99  
MMCAS 3,20 767.974 % 9,97  
ESCOM 8,49 31.488.662 % 9,13  
TSPOR 6,23 263.213.798 % 8,35  
KERVN 0,65 1.970.470 % 8,33  
daha fazla
12:56 Alış Satış %  
Dolar 14,6836 14,6869 % 0,17  
Euro 15,9631 15,9762 % 0,07  
Sterlin 19,0387 19,1342 % -0,04  
Frank 15,6786 15,7730 % -0,03  
Riyal 3,9041 3,9237 % 0,15  
daha fazla
12:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.955 1.955 1,46  
Altın Gr. 921 922 0,50  
Cumhuriyet 6.108 6.201 3,00  
Tam 6.077 6.228 7,96  
Yarım 2.937 3.013 3,85  
Çeyrek 1.473 1.506 1,92  
Gümüş.Ons 25,00 25,03 -0,08  
Gümüş Gr. 11,77 11,79 -0,04  
B. Petrol 101 101 2,95  
Seans Raporu 12:56
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru