***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-13:30 Burgan Bank A.Ş. 1 09:00 ile 13:30 (yarım günlerde 09:00 ile 10:45) saatleri arasında, bir önceki iş günü saat 18:00'de (önceki iş günü yarım gün ise saat 14:00'de) ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. 13:30 ile 17:10 saatleri (yarım günlerde 10:45 ile 13:10) arasında, bir önceki işgünü saat 18:00'de (önceki iş günü yarım gün ise saat 14:00'de) ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032666BIST