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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

26.05.2022 14:14
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:30 Burgan Bank A.Ş. 1 09:00 ile 13:30 (yarım günlerde 09:00 ile 10:45) saatleri arasında, bir önceki iş günü saat 18:00'de (önceki iş günü yarım gün ise saat 14:00'de) ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. 13:30 ile 17:10 saatleri (yarım günlerde 10:45 ile 13:10) arasında, bir önceki işgünü saat 18:00'de (önceki iş günü yarım gün ise saat 14:00'de) ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032666


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MPARK 33,24 27.378.886 % 9,99  
RODRG 16,00 3.715.079 % 9,97  
POLHO 4,89 164.962.844 % 9,89  
LIDFA 9,11 11.026.106 % 9,89  
ALKA 42,68 74.975.507 % 8,49  
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14:25 Alış Satış %  
Dolar 16,3904 16,4036 % 0,24  
Euro 17,5727 17,6103 % 0,81  
Sterlin 20,5989 20,7022 % 0,40  
Frank 17,0044 17,1069 % 0,40  
Riyal 4,3536 4,3754 % 0,13  
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14:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.843 -10,29  
Altın Gr. 971 972 -3,26  
Cumhuriyet 6.465 6.562 -7,00  
Tam 6.424 6.586 -18,84  
Yarım 3.105 3.186 -9,12  
Çeyrek 1.557 1.593 -4,56  
Gümüş.Ons 21,87 21,90 -0,11  
Gümüş Gr. 11,53 11,54 -0,03  
B. Petrol 112 112 0,63  
Seans Raporu 14:25
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