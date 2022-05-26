***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.05.2022 14:14
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:30 Burgan Bank A.Ş. 1 09:00 ile 13:30 (yarım günlerde 09:00 ile 10:45) saatleri arasında, bir önceki iş günü saat 18:00'de (önceki iş günü yarım gün ise saat 14:00'de) ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. 13:30 ile 17:10 saatleri (yarım günlerde 10:45 ile 13:10) arasında, bir önceki işgünü saat 18:00'de (önceki iş günü yarım gün ise saat 14:00'de) ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032666
BIST
14:272.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,06
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.438
En Düşük
2.421
14:2716,3996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0350
|Açılış
|: 16,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
14:2717,5991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1296
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4484
14:27971,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,39
|Açılış
|: 971,38
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,44
BIST En Aktif Hisseler14:25
|MPARK
|33,24
|27.378.886
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.715.079
|% 9,97
|
|POLHO
|4,89
|164.962.844
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,11
|11.026.106
|% 9,89
|
|ALKA
|42,68
|74.975.507
|% 8,49
|
|KZBGY
|75,15
|43.431.335
|% -9,95
|
|IMASM
|42,64
|8.122.277
|% -7,90
|
|MEPET
|3,86
|29.591.517
|% -5,16
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|NUGYO
|5,30
|74.847.315
|% -4,50
|
|THYAO
|43,78
|2.923.033.007
|% 2,63
|
|SISE
|20,94
|1.681.892.977
|% -0,48
|
|ARCLK
|79,00
|1.221.520.850
|% 6,18
|
|ASELS
|23,76
|813.335.412
|% 0,42
|
|KOZAL
|191,50
|772.036.697
|% 2,24
|
|SKBNK
|1,32
|241.351.868
|% 4,76
|
|HALKB
|5,59
|751.830.073
|% -1,24
|
|EKGYO
|2,61
|343.628.391
|% 0,38
|
|DOHOL
|3,70
|366.454.209
|% 1,37
|
|SISE
|20,94
|1.681.892.977
|% -0,48
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3904
|16,4036
|% 0,24
|
|Euro
|17,5727
|17,6103
|% 0,81
|
|Sterlin
|20,5989
|20,7022
|% 0,40
|
|Frank
|17,0044
|17,1069
|% 0,40
|
|Riyal
|4,3536
|4,3754
|% 0,13
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-10,29
|
|Altın Gr.
|971
|972
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|-7,00
|
|Tam
|6.424
|6.586
|-18,84
|
|Yarım
|3.105
|3.186
|-9,12
|
|Çeyrek
|1.557
|1.593
|-4,56
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,63
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
-
14:40YYLGD
Yüzde 4.32 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 785, 784 adet işlem
-
14:38MAGEN
Yüzde 6.26 oranında artışla 10.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 794, 224 adet işlem
-
14:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, KRDMD, SISE
-
14:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 94 artarak (% 0.83 ) 2, 187
-
14:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LIDFA, POLHO, RODRG, MPARK