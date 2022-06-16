***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 11:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dâhil edilecektir. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dâhil edilemez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037596
BIST
15:342.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 29,18
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
15:3417,3042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:3418,1624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1128
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:341.029,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,76
|Açılış
|: 1.029,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:32
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.000.752
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|TSGYO
|5,34
|71.670.642
|% 9,20
|
|EMKEL
|2,66
|13.880.906
|% 8,57
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,35
|3.823.356
|% -4,80
|
|BAYRK
|5,98
|6.164.571
|% -4,01
|
|DOAS
|77,00
|107.324.583
|% -3,57
|
|THYAO
|47,94
|2.746.187.104
|% 1,27
|
|EREGL
|28,82
|2.221.006.623
|% -1,30
|
|SISE
|21,68
|1.286.563.065
|% 2,94
|
|SASA
|45,68
|1.279.744.555
|% 0,53
|
|KOZAL
|192,00
|970.222.915
|% 6,90
|
|PRDGS
|2,80
|464.092.985
|% 1,45
|
|ODAS
|2,95
|395.105.455
|% -2,32
|
|YKBNK
|4,74
|544.878.995
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,68
|786.188.063
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,57
|218.820.784
|% 0,78
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2911
|17,3106
|% 0,07
|
|Euro
|18,1430
|18,1570
|% -0,65
|
|Sterlin
|21,1751
|21,2812
|% -0,62
|
|Frank
|17,8781
|17,9858
|% 0,29
|
|Riyal
|4,6005
|4,6236
|% 0,06
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-7,53
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|66,00
|
|Tam
|6.812
|6.917
|-49,00
|
|Yarım
|3.344
|3.383
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|-0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,17
|