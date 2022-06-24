***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.06.2022 11:29
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Türk Lirası mevduatı üzerinde bir getiri elde etmeyi hedefler. Bu amaçla sadece TL cinsi varlıklara yatırım yapacaktır. Fon, orta ve uzun vadeli makro stratejiler doğrultusunda dönemsel olarak farklı varlık sınıflarına ağırlık verebilir. Sürekli olarak portföyünde aktif risk taşımak durumunda değildir. Orta ve uzun vadeli makro stratejiler ile kısa vadeli taktiksel ve teknik unsurlar doğrultusunda bir yatırım görüşünün oluşturulamadığı ve/veya oluşturulan yatırım görüşünün muhtemel getiri ve risk oranının cazip olmadığı durumlarda fon gerekli gördüğü miktar ve sürece nakit ve nakit benzeri (mevduat, ters repo, v.b.) varlıklara yatırım yapabilir.Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dâhil edilemez.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,001369 0,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039069
BIST
15:192.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -23,04
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:1916,5130
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -0,3714
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:1917,4558
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -0,3714
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:19973,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -19,11
|Açılış
|: 973,00
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:19
|RYSAS
|8,47
|10.213.232
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|7.194.053
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.659.364
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.636.990
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.502.832
|% 9,87
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|KGYO
|8,19
|23.792.672
|% -4,66
|
|DOAS
|81,10
|55.870.684
|% -4,64
|
|ISKPL
|4,83
|54.752.019
|% -4,17
|
|THYAO
|49,74
|3.258.563.624
|% -1,01
|
|SISE
|21,86
|1.479.063.568
|% 0,46
|
|EREGL
|28,00
|1.125.164.007
|% 0,50
|
|ASELS
|23,86
|808.553.543
|% -2,85
|
|AKBNK
|8,54
|726.352.119
|% -2,62
|
|ODAS
|3,17
|363.744.702
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,65
|488.443.816
|% -2,31
|
|AKBNK
|8,54
|726.352.119
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,56
|195.970.762
|% -1,54
|
|SISE
|21,86
|1.479.063.568
|% 0,46
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4986
|16,5130
|% -2,20
|
|Euro
|17,4333
|17,4558
|% -2,08
|
|Sterlin
|20,2158
|20,3171
|% -2,13
|
|Frank
|17,1608
|17,2642
|% -2,21
|
|Riyal
|4,3912
|4,4132
|% -2,11
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|4,30
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-18,07
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.494
|6.608
|-254,00
|
|Yarım
|3.188
|3.232
|-124,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.616
|-62,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,40
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,12
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,86
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:34XU100
Endeks 2, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 20, 121.00 milyon TL de
-
15:33INVEO
Yüzde -61.16 oranında düşüşle 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 552, 203 adet işlem
-
15:32USDTR
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 1, 570.90 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 227 adet işlem
-
15:30KGYO
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 828, 180 adet işlem
-
15:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, HEKTS, AKBNK