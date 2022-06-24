***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, Türk Lirası mevduatı üzerinde bir getiri elde etmeyi hedefler. Bu amaçla sadece TL cinsi varlıklara yatırım yapacaktır. Fon, orta ve uzun vadeli makro stratejiler doğrultusunda dönemsel olarak farklı varlık sınıflarına ağırlık verebilir. Sürekli olarak portföyünde aktif risk taşımak durumunda değildir. Orta ve uzun vadeli makro stratejiler ile kısa vadeli taktiksel ve teknik unsurlar doğrultusunda bir yatırım görüşünün oluşturulamadığı ve/veya oluşturulan yatırım görüşünün muhtemel getiri ve risk oranının cazip olmadığı durumlarda fon gerekli gördüğü miktar ve sürece nakit ve nakit benzeri (mevduat, ters repo, v.b.) varlıklara yatırım yapabilir.Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dâhil edilemez.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,001369 0,50http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039069BIST