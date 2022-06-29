***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.06.2022 10:35
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon uzun vadede TL mevduat üzeri getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, değişik varlık sınıflarına sahip yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir.Fon stratejisi çerçevesinde portföyünü kıymetli maden ve emtiaya yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonları ve borsa yatırım fonları ile de çeşitlendirir. Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039912
BIST
10:522.458
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -32,37
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.457
10:5216,7096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0274
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,7236
En Düşük
16,5602
10:5217,5675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,5723
En Düşük
17,4507
10:52975,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,28
|Açılış
|: 975,59
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler10:50
|ULUSE
|223,70
|13.344.405
|% 9,93
|
|TURSG
|5,26
|158.810.139
|% 8,01
|
|BMSCH
|11,04
|66.304.659
|% 6,77
|
|IHAAS
|29,00
|3.530.262
|% 6,62
|
|OYAYO
|8,75
|3.138.861
|% 6,45
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|LIDFA
|13,04
|12.313.447
|% -6,86
|
|SEKUR
|14,23
|18.856.777
|% -6,20
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|SELGD
|4,75
|573.908
|% -5,00
|
|THYAO
|47,70
|1.085.560.976
|% -0,71
|
|ASELS
|23,52
|376.924.140
|% 1,38
|
|SISE
|21,14
|356.834.397
|% -1,31
|
|EREGL
|27,38
|326.174.994
|% -0,65
|
|AKBNK
|8,35
|231.537.370
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,59
|125.008.451
|% -1,15
|
|ODAS
|3,03
|131.883.400
|% -0,66
|
|YKBNK
|4,46
|170.287.732
|% -0,22
|
|TSKB
|2,08
|72.898.067
|% 0,48
|
|MOBTL
|1,78
|59.113.429
|% -3,78
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6972
|16,7029
|% 0,12
|
|Euro
|17,5558
|17,5714
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,2948
|20,3965
|% 0,16
|
|Frank
|17,3728
|17,4774
|% 0,13
|
|Riyal
|4,4352
|4,4575
|% 0,09
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-3,28
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.519
|6.611
|-26,00
|
|Yarım
|3.191
|3.233
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.616
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,33
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:04DOCO
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 1, 462.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 433 adet işlem
-
11:03SEKUR
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 367, 612 adet işlem
-
11:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, FROTO, KOZAL
-
11:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, ASELS, AKBNK
-
11:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 14 kaybederek (% -0.68 ) 2, 204