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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.07.2022 17:12
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu
ISIN Kodu TRYTEBP00294
Fonun Süresi SÜRESİZ

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
29.07.2022

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TEFAS 1 Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon'un temel yatırım stratejisi katılımcılarına yerli/yabancı tarım ve gıda sektörüne yatırım imkanı sunmaktır. Fon toplam değerinin asgari %80'i, devamlı olarak tarım ve gıda sektöründe,besin zincirinin verimliliği ile karlılığını artırmayı hedefleyen tarımsal üretim,tarımda otomasyon,akıllı ekipmanlar,hassas tarım teknolojileri, alternatif gıda üretimi, bitki bilimi, hayvan bilimi, bitki ve gıda koruma teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketler ile bu şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettiği ortaklık payları, yerli/yabancı borçlanma araçları ile bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fon ayrıca tarım emtia fiyatlarına dayalı katılma payları borsalarda işlem gören yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Solactive AgTech & Food Innovation Index GTR 65
BIST Gıda, İçecek Getiri Endeksi 20
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 15

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00822 3

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM KAPICIOĞLU

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ALEN BEBİROĞLU
EMRE KARAKURUM

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
GAYRETTEPE MAHALLESİ YENER SOKAK NO:1 K:9 34349 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL 0212 3766300 0212 2116383 pys@teb.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
FÜSUN TÜR DİREKTÖR 0212 3766322 fusun.tur@tebportfpoy.com.tr
ÖZLEM KAPICIOĞLU MÜDÜR 0212 6353925 ozlem.kapicioglu@teb.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048632


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Cumhuriyet 6.708 6.810 77,00  
Tam 6.738 6.822 31,00  
Yarım 3.283 3.335 15,00  
Çeyrek 1.647 1.667 8,00  
Gümüş.Ons 19,87 19,90 0,80  
Gümüş Gr. 11,48 11,49 0,51  
B. Petrol 102 102 0,05  
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