***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye FonuISIN Kodu TRYTEBP00294Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi29.07.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıTEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:30-13:15 TEFAS 1 Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon'un temel yatırım stratejisi katılımcılarına yerli/yabancı tarım ve gıda sektörüne yatırım imkanı sunmaktır. Fon toplam değerinin asgari %80'i, devamlı olarak tarım ve gıda sektöründe,besin zincirinin verimliliği ile karlılığını artırmayı hedefleyen tarımsal üretim,tarımda otomasyon,akıllı ekipmanlar,hassas tarım teknolojileri, alternatif gıda üretimi, bitki bilimi, hayvan bilimi, bitki ve gıda koruma teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketler ile bu şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettiği ortaklık payları, yerli/yabancı borçlanma araçları ile bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fon ayrıca tarım emtia fiyatlarına dayalı katılma payları borsalarda işlem gören yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Solactive AgTech & Food Innovation Index GTR 65BIST Gıda, İçecek Getiri Endeksi 20BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 15Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00822 3Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖZLEM KAPICIOĞLUFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarALEN BEBİROĞLUEMRE KARAKURUMİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaGAYRETTEPE MAHALLESİ YENER SOKAK NO:1 K:9 34349 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL 0212 3766300 0212 2116383 pys@teb.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaFÜSUN TÜR DİREKTÖR 0212 3766322 fusun.tur@tebportfpoy.com.trÖZLEM KAPICIOĞLU MÜDÜR 0212 6353925 ozlem.kapicioglu@teb.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048632BIST