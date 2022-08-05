***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONUISIN Kodu TRYTEBP00294Fonun Süresi SÜRESİZDİRFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi05.08.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıTEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:30-13:15 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:15'e (yarım iş günlerinde saat 10:30'a) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş günü yerine getirilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir.Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacak