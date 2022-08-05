***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.08.2022 10:10
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU
ISIN Kodu TRYTEBP00294
Fonun Süresi SÜRESİZDİR
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
05.08.2022
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:15'e (yarım iş günlerinde saat 10:30'a) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş günü yerine getirilir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir.Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacak
12:112.718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -5,30
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
12:1117,9622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0527
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
12:1118,3839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
12:111.032,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.032,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler12:11
|OBASE
|13,97
|4.493.451
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.447.534
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|66.052.794
|% 9,95
|
|RODRG
|23,30
|3.619.016
|% 9,60
|
|MEPET
|3,39
|11.228.165
|% 8,65
|
|ASUZU
|297,00
|82.587.735
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|10.653.733
|% -9,84
|
|AKSUE
|32,20
|11.339.234
|% -6,77
|
|YAYLA
|4,74
|10.072.096
|% -5,58
|
|BMSCH
|14,08
|29.051.854
|% -4,54
|
|THYAO
|55,70
|1.705.096.248
|% 0,72
|
|SISE
|23,62
|823.157.927
|% -0,59
|
|SASA
|49,46
|633.871.832
|% -1,18
|
|KRDMD
|10,95
|632.994.511
|% -3,01
|
|ODAS
|4,26
|586.599.180
|% 3,40
|
|SKBNK
|2,15
|426.832.738
|% 6,97
|
|TSKB
|3,14
|494.755.024
|% 0,96
|
|ODAS
|4,26
|586.599.180
|% 3,40
|
|DOHOL
|4,09
|465.953.597
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,09
|510.392.549
|% 0,59
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9587
|17,9622
|% 0,29
|
|Euro
|18,3693
|18,3839
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,7382
|21,8472
|% 0,09
|
|Frank
|18,7393
|18,8521
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7651
|4,7890
|% 0,26
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-4,03
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,55
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.911
|6.962
|-28,00
|
|Yarım
|3.367
|3.404
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,10
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,63
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,63
|94,63
|0,51
|