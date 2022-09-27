***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.09.2022 10:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TEFAS 1 Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065416
BIST
10:323.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 21,32
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.289
En Düşük
3.271
10:3218,4909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0158
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4941
En Düşük
18,4396
10:3217,8793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1451
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9049
En Düşük
17,6995
10:32974,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,25
|Açılış
|: 974,41
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
974,72
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler10:31
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|KMPUR
|56,90
|52.709.945
|% 7,87
|
|KONTR
|56,55
|123.451.585
|% 7,00
|
|SMRTG
|68,25
|126.314.918
|% 6,81
|
|ORCAY
|6,90
|14.248.533
|% 6,81
|
|ISGYO
|8,19
|4.517.309
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|584.796
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|10.729.725
|% -9,96
|
|TSKB
|2,36
|119.525.950
|% -9,92
|
|SKBNK
|2,06
|24.732.754
|% -9,65
|
|SASA
|68,25
|648.455.948
|% 2,86
|
|THYAO
|69,80
|623.690.569
|% 0,58
|
|HEKTS
|56,70
|382.154.878
|% 4,04
|
|EKGYO
|4,00
|315.602.378
|% 1,78
|
|YKBNK
|7,03
|295.765.130
|% 1,44
|
|EKGYO
|4,00
|315.602.378
|% 1,78
|
|ZOREN
|4,06
|218.889.911
|% -4,47
|
|TSKB
|2,36
|119.525.950
|% -9,92
|
|YKBNK
|7,03
|295.765.130
|% 1,44
|
|VAKBN
|7,70
|286.596.383
|% -3,14
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4664
|18,4910
|% 0,09
|
|Euro
|17,8605
|17,8789
|% 0,82
|
|Sterlin
|19,9286
|20,0285
|% 1,35
|
|Frank
|18,6306
|18,7428
|% 0,67
|
|Riyal
|4,8993
|4,9239
|% 0,13
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|17,53
|
|Altın Gr.
|974
|974
|10,85
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.620
|6.701
|22,00
|
|Yarım
|3.221
|3.281
|13,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.638
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,22
|
|B. Petrol
|83,85
|83,85
|0,99
|
Seans Raporu
10:31
daha fazla
-
10:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 99 artarak (% 0.74 ) 3, 559
-
10:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, TRKCM, SODA
-
10:45XU100
Endeks 3, 278 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 8, 227.00 milyon TL de
-
10:45ESCAR
Yüzde 4.83 oranında artışla 50.15 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 071 adet işlem
-
10:44ORCAY
Yüzde 6.66 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 268 adet işlem