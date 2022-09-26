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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

26.09.2022 11:08
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:30 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1 Fon katılma payları A grubu ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu paylar TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları B grubu paylar ise fiyatı USD olarak ilan edilen ve USD cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Katılma payı alım talimatlarının 13:30'a kadar verilmesi durumunda itakip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:30'a kadar verilen satım talimatları ise takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay üzerinden 4. iş gününde yerien getirilir. 13:30'dan sonra verilen alım talimatları ertesi iş günü verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. 13:30'dan sonra verilen satım talimatları ise ilk fiyat hesaplamasında sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden 5. iş günü yerine getirilir.
09:30-13:30 ING BANK A.Ş. 1

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, katılma payları Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Kurul'un düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve /veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemleri ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00274 1 0,75




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065152


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KMPUR 58,00 96.271.588 % 9,95  
KONTR 57,55 289.614.414 % 8,89  
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Cumhuriyet 6.563 6.662 -47,00  
Tam 6.595 6.673 -6,00  
Yarım 3.209 3.262 -6,00  
Çeyrek 1.609 1.629 0,00  
Gümüş.Ons 18,57 18,60 0,23  
Gümüş Gr. 11,03 11,05 0,14  
B. Petrol 84,03 84,03 1,17  
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