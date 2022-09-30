***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.09.2022 16:05
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 125 GÜN
Fonun Tasfiye Tarihi 01.02.2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066348
BIST
17:393.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 25,18
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:3918,5136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:3918,1563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:39997,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,10
|Açılış
|: 996,37
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler17:37
|CONSE
|4,51
|148.982.602
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|99.265.312
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|481.801.371
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|KZBGY
|19,36
|251.127.228
|% -9,36
|
|ISGYO
|6,13
|2.575.569.126
|% -7,82
|
|ELITE
|25,38
|32.753.187
|% -5,93
|
|AGYO
|5,90
|78.816.834
|% -5,60
|
|THYAO
|68,80
|2.723.667.300
|% 0,29
|
|ISGYO
|6,13
|2.575.569.126
|% -7,82
|
|SASA
|68,40
|2.331.580.341
|% 3,87
|
|ASELS
|29,22
|1.725.738.721
|% -2,27
|
|ALARK
|58,25
|1.630.950.670
|% 3,46
|
|ISGYO
|6,13
|2.575.569.126
|% -7,82
|
|EKGYO
|3,85
|1.414.312.581
|% 0,79
|
|ODAS
|6,29
|1.237.666.208
|% 5,89
|
|YKBNK
|7,12
|1.416.207.974
|% 1,28
|
|TSKB
|2,47
|471.896.876
|% -1,59
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4955
|18,5137
|% 0,04
|
|Euro
|18,1255
|18,1319
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,5057
|20,6085
|% -0,01
|
|Frank
|18,7978
|18,9111
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9115
|4,9361
|% 0,06
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|13,07
|
|Altın Gr.
|996
|996
|7,97
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.698
|6.777
|45,00
|
|Yarım
|3.259
|3.313
|22,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.657
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|0,19
|
|B. Petrol
|86,37
|86,37
|-0,81
|