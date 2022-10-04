***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2022 11:13
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00110 0,40
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066896
BIST
11:133.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 56,61
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.409
11:1318,5802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
11:1318,3594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1324
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4007
En Düşük
18,1735
11:131.020,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.020,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler11:11
|AKSA
|65,75
|280.243.182
|% 9,58
|
|SASA
|77,85
|1.696.279.103
|% 9,19
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|ZOREN
|4,24
|167.425.120
|% 8,16
|
|SEKFK
|8,22
|28.966.271
|% 8,02
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|INFO
|12,08
|16.336.547
|% -4,88
|
|ULUFA
|4,30
|22.856.179
|% -4,44
|
|DENGE
|2,49
|20.010.959
|% -4,23
|
|THYAO
|80,90
|2.962.210.632
|% 4,19
|
|SASA
|77,85
|1.696.279.103
|% 9,19
|
|AKBNK
|12,81
|1.501.187.826
|% 3,22
|
|VAKBN
|7,99
|1.418.126.269
|% 4,86
|
|SISE
|27,66
|1.198.186.872
|% 1,92
|
|VAKBN
|7,99
|1.418.126.269
|% 4,86
|
|EKGYO
|4,23
|689.867.755
|% -0,24
|
|YKBNK
|8,09
|1.185.946.181
|% 4,12
|
|HALKB
|8,20
|1.143.793.000
|% 6,91
|
|TSKB
|2,67
|346.402.044
|% 0,75
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5706
|18,5817
|% 0,17
|
|Euro
|18,3481
|18,3629
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,0996
|21,2055
|% 0,77
|
|Frank
|18,7010
|18,8136
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9280
|4,9527
|% 0,16
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|7,94
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,50
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.813
|6.880
|7,00
|
|Yarım
|3.320
|3.361
|4,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,54
|0,18
|
|B. Petrol
|89,22
|89,22
|0,36
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
-
11:26BARMA
Yüzde 5.94 oranında artışla 52.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 722, 671 adet işlem
-
11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAL, EKGYO
-
11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TUPRS, THYAO
-
11:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 69, 43 artarak (% 2.30 ) 3, 090
-
11:25
SMRTG, SASA, RAYSG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında