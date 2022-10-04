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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.10.2022 11:13
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00110 0,40




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066896


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BIST En Aktif Hisseler11:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSA 65,75 280.243.182 % 9,58  
SASA 77,85 1.696.279.103 % 9,19  
BALAT 10,70 15.301 % 9,18  
ZOREN 4,24 167.425.120 % 8,16  
SEKFK 8,22 28.966.271 % 8,02  
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11:11 Alış Satış %  
Dolar 18,5706 18,5817 % 0,17  
Euro 18,3481 18,3629 % 0,75  
Sterlin 21,0996 21,2055 % 0,77  
Frank 18,7010 18,8136 % 0,45  
Riyal 4,9280 4,9527 % 0,16  
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11:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.708 7,94  
Altın Gr. 1.021 1.021 7,50  
Cumhuriyet 6.685 6.786 62,00  
Tam 6.813 6.880 7,00  
Yarım 3.320 3.361 4,00  
Çeyrek 1.663 1.681 2,00  
Gümüş.Ons 20,93 20,95 0,23  
Gümüş Gr. 12,52 12,54 0,18  
B. Petrol 89,22 89,22 0,36  
Seans Raporu 11:11
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