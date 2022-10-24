***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.10.2022 15:24
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
B.Çağrı Özel
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073594
BIST
15:233.994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 59,75
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
15:2318,6112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0299
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,5049
15:2318,3259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0046
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
15:23986,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,32
|Açılış
|: 986,15
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler15:23
|FENER
|62,15
|369.088.540
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.322.768
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.509.581
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|1.089.049
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|549.595
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|895.434.696
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|BTCIM
|43,96
|74.233.420
|% -7,45
|
|YAPRK
|47,74
|46.968.105
|% -7,30
|
|PENTA
|73,15
|180.859.585
|% -7,08
|
|THYAO
|99,65
|5.424.998.780
|% 1,74
|
|EREGL
|30,54
|3.062.237.871
|% 3,39
|
|SISE
|32,90
|2.339.192.808
|% 2,81
|
|KRDMD
|12,69
|2.237.378.894
|% 3,00
|
|SASA
|99,35
|1.942.042.176
|% 6,66
|
|EKGYO
|4,69
|1.471.583.320
|% 1,08
|
|KRDMD
|12,69
|2.237.378.894
|% 3,00
|
|ODAS
|7,65
|1.274.645.316
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,99
|320.047.445
|% 1,53
|
|YKBNK
|9,55
|1.472.372.982
|% 0,74
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6073
|18,6112
|% 0,16
|
|Euro
|18,3119
|18,3259
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,9668
|21,0720
|% 0,13
|
|Frank
|18,5039
|18,6154
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9364
|4,9611
|% 0,15
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|-8,95
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.727
|-51,00
|
|Tam
|6.665
|6.758
|49,00
|
|Yarım
|3.247
|3.299
|19,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.651
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,10
|90,10
|-1,24
|