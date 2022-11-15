***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.11.2022 10:22
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu 1 Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15'e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079945
BIST
13:324.618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 48,06
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
13:3218,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
13:3219,4279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,2074
|Açılış
|: 19,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4287
En Düşük
19,1707
13:321.062,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.062,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler13:30
|BRLSM
|22,22
|156.124.227
|% 10,00
|
|SMRTG
|128,80
|114.042.611
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|675.669.327
|% 9,97
|
|YEOTK
|99,30
|178.164.378
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|39.414.965
|% 9,95
|
|MNDRS
|9,91
|166.877.261
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|584.764.961
|% -9,97
|
|UZERB
|41,00
|221.628
|% -7,24
|
|NTHOL
|13,26
|100.887.766
|% -5,22
|
|IDEAS
|40,16
|19.663.047
|% -5,10
|
|THYAO
|109,70
|6.350.271.865
|% 0,00
|
|ASELS
|41,72
|3.967.569.163
|% 0,05
|
|ODAS
|11,65
|3.403.706.415
|% -2,02
|
|EREGL
|36,90
|3.328.303.621
|% -1,18
|
|PETKM
|15,08
|3.308.193.771
|% -1,18
|
|ALBRK
|2,80
|886.179.562
|% 9,80
|
|SKBNK
|2,29
|669.057.961
|% -0,87
|
|ODAS
|11,65
|3.403.706.415
|% -2,02
|
|ISCTR
|9,37
|2.399.557.703
|% 1,19
|
|EKGYO
|5,56
|1.437.558.264
|% -1,77
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6057
|18,6129
|% 0,05
|
|Euro
|19,4110
|19,4222
|% 1,05
|
|Sterlin
|21,9782
|22,0884
|% 0,80
|
|Frank
|19,7196
|19,8384
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9364
|4,9611
|% 0,04
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|3,30
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|2,43
|
|Cumhuriyet
|7.082
|7.189
|68,00
|
|Tam
|7.046
|7.163
|29,00
|
|Yarım
|3.422
|3.502
|14,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.750
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,01
|92,01
|-1,13
|