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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.11.2022 10:22
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu 1 Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15'e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079945


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BRLSM 22,22 156.124.227 % 10,00  
SMRTG 128,80 114.042.611 % 9,99  
KARSN 12,24 675.669.327 % 9,97  
YEOTK 99,30 178.164.378 % 9,97  
MIATK 130,40 39.414.965 % 9,95  
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13:30 Alış Satış %  
Dolar 18,6057 18,6129 % 0,05  
Euro 19,4110 19,4222 % 1,05  
Sterlin 21,9782 22,0884 % 0,80  
Frank 19,7196 19,8384 % 0,35  
Riyal 4,9364 4,9611 % 0,04  
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13:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 3,30  
Altın Gr. 1.062 1.062 2,43  
Cumhuriyet 7.082 7.189 68,00  
Tam 7.046 7.163 29,00  
Yarım 3.422 3.502 14,00  
Çeyrek 1.711 1.750 7,00  
Gümüş.Ons 21,92 21,94 -0,04  
Gümüş Gr. 13,12 13,14 -0,01  
B. Petrol 92,01 92,01 -1,13  
Seans Raporu 13:30
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