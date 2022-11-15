***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.11.2022 10:22
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu 1 Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15'e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır. Bahse konu nemalandırma sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilecek alımlar için geçerlidir. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079946
BIST
11:434.608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 37,47
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.555
11:4318,6095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
11:4319,3818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1613
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
11:431.062,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.062,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler11:41
|AKENR
|5,32
|33.088.454
|% 9,92
|
|AKBNK
|15,41
|1.671.154.753
|% 1,18
|
|AEFES
|54,25
|72.486.640
|% -0,55
|
|AKCNS
|46,94
|17.652.886
|% -0,84
|
|AKGRT
|2,99
|47.578.343
|% -0,99
|
|MNDRS
|9,91
|134.632.965
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|491.360.861
|% -9,97
|
|KRVGD
|19,05
|48.041.186
|% -4,85
|
|MPARK
|69,35
|15.212.580
|% -4,61
|
|KAPLM
|108,40
|4.608.877
|% -4,49
|
|THYAO
|110,70
|4.558.190.438
|% 0,91
|
|ASELS
|42,20
|2.712.231.969
|% 1,20
|
|EREGL
|37,04
|2.400.595.016
|% -0,80
|
|PETKM
|14,97
|2.179.527.578
|% -1,90
|
|ODAS
|11,97
|2.177.479.538
|% 0,67
|
|EKGYO
|5,55
|1.127.009.698
|% -1,94
|
|ODAS
|11,97
|2.177.479.538
|% 0,67
|
|SKBNK
|2,27
|408.016.672
|% -1,73
|
|ALBRK
|2,67
|427.387.933
|% 4,71
|
|ISCTR
|9,33
|1.497.668.518
|% 0,76
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6067
|18,6117
|% 0,04
|
|Euro
|19,3700
|19,3810
|% 0,84
|
|Sterlin
|21,9474
|22,0574
|% 0,66
|
|Frank
|19,7131
|19,8319
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9354
|4,9601
|% 0,02
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|2,96
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|5,36
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|7.040
|7.166
|32,00
|
|Yarım
|3.419
|3.503
|15,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|0,09
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|-0,42
|
Seans Raporu
11:41
daha fazla
-
11:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PETKM, KOZAA
-
11:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 43 artarak (% 1.45 ) 4, 078
-
11:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRLSM, MIATK, KARSN, SMRTG, AKENR, IEYHO
-
11:56
MANAS, JANTS, HUNER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:56
DESPC, SILVR, FENER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında