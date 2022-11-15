***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:30-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu 1 Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15'e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır. Bahse konu nemalandırma sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilecek alımlar için geçerlidir. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079946BIST