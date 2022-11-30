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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.11.2022 19:35
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM KARAGÖZ
BORA PARTAL




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083100


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:594.978
Değişim :  0,31% |  15,16
Açılış :  4.926  
Önceki Kapanış :  4.962  
En Yüksek
4.989 En Düşük
4.923
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATEKS 86,35 25.968.490 % 10,00  
MEGAP 7,81 79.046.993 % 10,00  
MEGAP 7,81 79.046.993 % 10,00  
KONYA 3.272,50 367.827.495 % 10,00  
ALCTL 98,45 235.359.426 % 10,00  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,6280 18,6304 % -0,04  
Euro 19,2118 19,2207 % -0,14  
Sterlin 22,1639 22,2751 % -0,15  
Frank 19,5084 19,6259 % 0,26  
Riyal 4,9408 4,9656 % -0,05  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.752 1.752 3,27  
Altın Gr. 1.049 1.049 1,32  
Cumhuriyet 7.007 7.113 14,00  
Tam 7.009 7.082 15,00  
Yarım 3.399 3.462 7,00  
Çeyrek 1.705 1.731 4,00  
Gümüş.Ons 21,59 21,62 0,36  
Gümüş Gr. 12,92 12,94 0,20  
B. Petrol 86,57 86,57 2,32  
Seans Raporu 17:59
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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