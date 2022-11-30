***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.11.2022 19:35
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM KARAGÖZ
BORA PARTAL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083125
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.962
|
4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0104
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6691
En Düşük
18,5832
17:5919,2301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0166
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,3726
En Düşük
19,1323
17:591.049,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.049,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
|
1.057,23
En Düşük
1.046,24
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6132
|18,6276
|% -0,06
|
|Euro
|19,2139
|19,2301
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,1423
|22,2534
|% -0,25
|
|Frank
|19,5107
|19,6282
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9387
|4,9635
|% -0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|5,20
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|2,22
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.015
|7.088
|21,00
|
|Yarım
|3.402
|3.465
|10,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.732
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,74
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|12,98
|13,00
|0,25
|
|B. Petrol
|86,55
|86,55
|2,30
|