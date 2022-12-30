***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.12.2022 15:12
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
EMRE KARAKURUM 30.12.2022 2017 - Devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Müdürü 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
KAĞAN SARAL 21.11.2022 06/2018 - 11/2022 dönemi - TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetici Yardımcısı, 11/2022 - devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 5 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091471
BIST
15:205.561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 83,70
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.561
En Düşük
5.511
15:2018,7204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:2020,0029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0147
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:201.095,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.095,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler15:18
|TERA
|19,48
|3.158.429
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|91.039.948
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|76.441.759
|% 9,94
|
|BRKSN
|23,46
|3.888.032
|% 9,93
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|419.592.952
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|69.404.974
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,92
|336.974.033
|% -6,25
|
|ASELS
|62,10
|7.374.476.693
|% 5,61
|
|TUPRS
|534,00
|4.271.527.980
|% 5,43
|
|THYAO
|144,00
|4.074.296.658
|% 1,19
|
|PETKM
|20,34
|3.284.075.876
|% 2,42
|
|EKGYO
|8,87
|2.915.337.157
|% 2,90
|
|EKGYO
|8,87
|2.915.337.157
|% 2,90
|
|DOHOL
|10,70
|2.383.334.408
|% 5,52
|
|YKBNK
|11,95
|2.134.247.094
|% -0,42
|
|PETKM
|20,34
|3.284.075.876
|% 2,42
|
|ISCTR
|13,00
|2.001.309.142
|% 0,62
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7170
|18,7199
|% 0,08
|
|Euro
|19,9947
|20,0019
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,4818
|22,5946
|% -0,11
|
|Frank
|20,2003
|20,3219
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9611
|4,9859
|% 0,02
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,44
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,59
|
|Cumhuriyet
|7.341
|7.452
|15,00
|
|Tam
|7.381
|7.432
|-1,00
|
|Yarım
|3.574
|3.632
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.793
|1.816
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|-0,12
|