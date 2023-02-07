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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.02.2023 13:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KAĞAN SARAL 21.11.2022 06/2018 - 11/2022 dönemi - TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetici Yardımcısı, 11/2022 - devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 5 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
EMRE KARAKURUM 19.07.2010 2017 - Devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Müdürü 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110557


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BASCM 4,85 1.188.511 % 8,99  
CMENT 68,80 2.361.629 % 7,84  
TBORG 33,20 700.301 % 7,10  
NUHCM 110,50 54.712.975 % 6,56  
ONCSM 99,95 7.583.047 % 6,44  
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Frank 20,2435 20,3655 % 0,21  
Riyal 5,0039 5,0290 % 0,03  
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Altın Ons 1.868 1.869 -0,12  
Altın Gr. 1.132 1.132 0,86  
Cumhuriyet 7.648 7.763 -14,00  
Tam 7.689 7.741 -47,00  
Yarım 3.756 3.788 -23,00  
Çeyrek 1.878 1.894 -11,00  
Gümüş.Ons 22,18 22,21 -0,06  
Gümüş Gr. 13,45 13,46 -0,02  
B. Petrol 82,36 82,36 1,37  
Seans Raporu 14:19
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