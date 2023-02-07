***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.02.2023 13:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KAĞAN SARAL 21.11.2022 06/2018 - 11/2022 dönemi - TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetici Yardımcısı, 11/2022 - devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 5 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
EMRE KARAKURUM 19.07.2010 2017 - Devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Müdürü 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110558
BIST
13:434.646
En Yüksek
|Değişim
|: -5,76%
|| -283,83
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
13:4318,8304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
13:4320,1922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0170
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
13:431.134,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,57
|Açılış
|: 1.134,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler13:41
|KONYA
|2.964,50
|90.473.957
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.166.533
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|18.670.709
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|45.496.816
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|803.613.971
|% 9,97
|
|ENJSA
|28,26
|203.317.412
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|8.849.112
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|47.871.941
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.208.650
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|3.937.949
|% -10,00
|
|THYAO
|129,70
|2.285.420.857
|% -7,29
|
|ASELS
|53,40
|1.905.849.344
|% -9,18
|
|KRDMD
|17,10
|1.866.276.601
|% -3,17
|
|KOZAL
|505,10
|1.260.697.984
|% -3,51
|
|TUPRS
|538,00
|1.226.038.341
|% -7,07
|
|KRDMD
|17,10
|1.866.276.601
|% -3,17
|
|EKGYO
|6,82
|442.921.933
|% -6,19
|
|YKBNK
|8,32
|477.385.803
|% -6,31
|
|BUCIM
|6,09
|263.207.528
|% 9,14
|
|AKBNK
|15,27
|658.455.809
|% -5,74
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8264
|18,8324
|% 0,03
|
|Euro
|20,1865
|20,1908
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5320
|22,6450
|% -0,14
|
|Frank
|20,2751
|20,3972
|% 0,36
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,02
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|5,09
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|2,12
|
|Cumhuriyet
|7.664
|7.780
|3,00
|
|Tam
|7.702
|7.752
|-36,00
|
|Yarım
|3.763
|3.793
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.897
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,03
|
|B. Petrol
|82,77
|82,77
|1,78
|