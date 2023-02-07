***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.02.2023 13:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KAĞAN SARAL 21.11.2022 06/2018 - 11/2022 dönemi - TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetici Yardımcısı, 11/2022 - devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 5 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
EMRE KARAKURUM 19.07.2010 2017 - Devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Müdürü 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110564
BIST
14:204.586
En Yüksek
|Değişim
|: -6,99%
|| -344,48
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
14:2018,8326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
14:2020,1626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0466
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
14:201.132,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,74
|Açılış
|: 1.132,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler14:20
|KONYA
|2.964,50
|96.752.768
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|13.339.988
|% 10,00
|
|BASCM
|4,85
|1.188.511
|% 8,99
|
|NUHCM
|113,00
|50.564.127
|% 8,97
|
|CMENT
|68,80
|2.361.629
|% 7,84
|
|BTCIM
|35,10
|210.745.023
|% -10,00
|
|OSMEN
|47,52
|1.248.740
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|4.778.965
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|48.202.617
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|9.206.560
|% -10,00
|
|THYAO
|130,20
|2.713.569.839
|% -6,93
|
|ASELS
|53,30
|2.315.629.601
|% -9,35
|
|KRDMD
|16,95
|2.103.698.640
|% -4,02
|
|TUPRS
|538,00
|1.456.363.569
|% -7,07
|
|KOZAL
|507,90
|1.453.240.417
|% -2,98
|
|KRDMD
|16,95
|2.103.698.640
|% -4,02
|
|EKGYO
|6,85
|503.312.076
|% -5,78
|
|YKBNK
|8,32
|569.809.889
|% -6,31
|
|BUCIM
|5,80
|339.921.485
|% 3,94
|
|AKBNK
|15,13
|822.470.180
|% -6,60
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8290
|18,8326
|% 0,03
|
|Euro
|20,1569
|20,1626
|% -0,23
|
|Sterlin
|22,4994
|22,6122
|% -0,29
|
|Frank
|20,2471
|20,3691
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0040
|5,0291
|% 0,03
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-0,56
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.133
|1,16
|
|Cumhuriyet
|7.657
|7.773
|-4,00
|
|Tam
|7.692
|7.742
|-46,00
|
|Yarım
|3.758
|3.788
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.894
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|1,45
|