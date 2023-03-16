***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUISIN Kodu TRYTEBP00369Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi17.03.2023Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıTEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:30-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu 1 Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir.Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon'un temel yatırım amacı katılımcılarına iş hayatında düzenli olarak kadınlara eşit haklar sunan ve fırsat eşitliğini destekleyen şirketlere yatırım imkanı sunmaktır.Fonun yatırım yapabileceği ihraççılar, BAUEQUAL- Bahçeşehir Üniversitesi Eşitlik ve Kapsayıcılık Çalışmaları Komisyonu danışmanlığında oluşturulan aşağıdaki kriterler doğrultusunda seçilecektir.Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yukarıda belirtilen kriterler kapsamındaki şirketlerin ihraç ettikleri yerli ortaklık payları, borçlanma araçları, kira sertifikaları ve söz konusu temaya yatırım imkanı sağlayan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Portföy yöneticisinin değerlendirmesine ve piyasa koşullarına göre fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) değişiklik gösterebilecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST – KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00822 3Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖZLEM KAPICIOĞLUFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖZLEM KARAGÖZ 17.12.2012 2015 - 2022 Dönemi - TEB Porföy Yönetimi A.Ş., Portföy Müdürü , 2022 - Devam: TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Direktör 17 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi DerecelendirmeYASİN ÜNAL 01.07.2022 31/12/2008 - 25/01/2019 Dönemi - Hazine ve Maliye Bakanlığı,Hazine Uzmanı 28/01/2019 - 21/04/2021 Dönemi - KT Portföy, Risk Müdürü 22/04/2021 - 30/06/2022 Dönemi - Nurol Portföy, Portföy Yöneticisi 01/07/2022 -Devam: TEB Portföy Yönetimi A.Ş.,Portföy Müdürü 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar,Chartered Financial Analyst (CFA),Financial Risk Manager (FRM)İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaGAYRETTEPE MAH. YENER SOKAK NO:1 K:9 34349 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL 0212 3766300 0212 2116383 pys@teb.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaK.FÜSUN TÜR DİREKTÖR 0212 3766322 fusun.tur@tebportfoy.com.trÖZLEM KAPICIOĞLU MÜDÜR 0216 6353925 ozlem.kapicioglu@teb.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125580BIST