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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.05.2023 09:18
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 447 GÜN
Fonun Tasfiye Tarihi 13.08.2024




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153270


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:264.496
Değişim :  0,56% |  25,06
Açılış :  4.477  
Önceki Kapanış :  4.471  
En Yüksek
4.497 En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 48,90 13.360.116 % 9,99  
CANTE 23,40 96.149.834 % 9,96  
IDEAS 24,54 2.928.221 % 9,95  
ULUSE 124,00 23.059.645 % 9,93  
SAYAS 23,98 5.339.334 % 7,34  
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10:26 Alış Satış %  
Dolar 19,8756 19,8807 % 0,12  
Euro 21,4379 21,4561 % 0,25  
Sterlin 24,6212 24,7446 % 0,23  
Frank 21,9597 22,0920 % 0,15  
Riyal 5,2850 5,3115 % 0,17  
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10:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.974 1.974 -0,93  
Altın Gr. 1.260 1.260 0,17  
Cumhuriyet 9.418 9.561 276,00  
Tam 9.371 9.629 299,76  
Yarım 4.615 4.774 -27,00  
Çeyrek 2.300 2.380 -6,00  
Gümüş.Ons 23,34 23,38 -0,10  
Gümüş Gr. 14,89 14,91 -0,06  
B. Petrol 77,39 77,39 0,55  
Seans Raporu 10:26
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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