***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖZLEM KAPICIOĞLUFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖZLEM KARAGÖZ 21.11.2022 2015 - 2022 dönemi - TEB Porföy Yönetimi A.Ş., Portföy Müdürü , 2022 - devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Direktör 17 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi DerecelendirmeYASİN ÜNAL 14.06.2023 31/12/2008 - 25/01/2019 Dönemi - Hazine ve Maliye Bakanlığı,Hazine Uzmanı 28/01/2019 - 21/04/2021 Dönemi - KT Portföy, Risk Müdürü 22/04/2021 - 30/06/2022 Dönemi - Nurol Portföy, Portföy Yöneticisi 01/07/2022 -Devam: TEB Portföy Yönetimi A.Ş.,Portföy Müdürü 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar,Chartered Financial Analyst (CFA),Financial Risk Manager (FRM)ONUR MUSAOĞLU 14.06.2023 02/2018-07/2020 ICBC Portföy Yönetimi A.Ş , Portföy Yönetici Yardımcısı 08/2020- Devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yönetici Yardımcısı 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158890BIST