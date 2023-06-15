***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.06.2023 11:14
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM KAPICIOĞLU
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM KARAGÖZ 21.11.2022 2015 - 2022 dönemi - TEB Porföy Yönetimi A.Ş., Portföy Müdürü , 2022 - devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Direktör 17 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme
YASİN ÜNAL 14.06.2023 31/12/2008 - 25/01/2019 Dönemi - Hazine ve Maliye Bakanlığı,Hazine Uzmanı 28/01/2019 - 21/04/2021 Dönemi - KT Portföy, Risk Müdürü 22/04/2021 - 30/06/2022 Dönemi - Nurol Portföy, Portföy Yöneticisi 01/07/2022 -Devam: TEB Portföy Yönetimi A.Ş.,Portföy Müdürü 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar,Chartered Financial Analyst (CFA),Financial Risk Manager (FRM)
ONUR MUSAOĞLU 14.06.2023 02/2018-07/2020 ICBC Portföy Yönetimi A.Ş , Portföy Yönetici Yardımcısı 08/2020- Devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yönetici Yardımcısı 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158890
BIST
12:565.396
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 35,68
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.439
12:5623,6758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1053
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6758
En Düşük
23,4435
12:5625,7030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2028
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,7045
En Düşük
25,3574
12:561.472,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.472,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.474,88
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler12:56
|OSTIM
|3,85
|69.630.090
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|48.346.276
|% 10,00
|
|RODRG
|45,60
|12.529.912
|% 9,99
|
|VKFYO
|21,02
|17.696.166
|% 9,99
|
|FORTE
|14,66
|3.184.504
|% 9,98
|
|BURVA
|70,85
|132.107.019
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|30.611.420
|% -9,97
|
|ATSYH
|50,85
|2.380.899
|% -9,92
|
|INFO
|8,18
|20.475.494
|% -4,88
|
|PSGYO
|7,46
|111.680.835
|% -4,36
|
|THYAO
|183,00
|4.051.139.989
|% 0,05
|
|SASA
|54,90
|1.476.502.674
|% -0,09
|
|YKBNK
|12,39
|1.388.457.494
|% 2,48
|
|AKBNK
|18,72
|1.324.358.231
|% 1,91
|
|ISCTR
|13,48
|1.323.893.179
|% 1,81
|
|ZOREN
|3,07
|403.114.064
|% 6,97
|
|YKBNK
|12,39
|1.388.457.494
|% 2,48
|
|ISCTR
|13,48
|1.323.893.179
|% 1,81
|
|AKBNK
|18,72
|1.324.358.231
|% 1,91
|
|EKGYO
|7,14
|393.189.372
|% 0,56
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6701
|23,6758
|% 0,45
|
|Euro
|25,6656
|25,7030
|% 0,80
|
|Sterlin
|29,8656
|30,0154
|% 0,44
|
|Frank
|26,1439
|26,3013
|% 0,42
|
|Riyal
|6,2924
|6,3239
|% 0,48
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-7,03
|
|Altın Gr.
|1.471
|1.471
|0,88
|
|Cumhuriyet
|9.752
|9.899
|-103,00
|
|Tam
|9.697
|9.957
|-98,64
|
|Yarım
|4.751
|4.833
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.376
|2.416
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|17,78
|17,80
|-0,32
|
|B. Petrol
|74,05
|74,05
|0,85
|