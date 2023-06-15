***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.06.2023 12:26
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM KARAGÖZ 21.11.2022 2015 - 2022 dönemi - TEB Porföy Yönetimi A.Ş., Portföy Müdürü , 2022 - devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Direktör 17 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme
YASİN ÜNAL 14.06.2023 31/12/2008 - 25/01/2019 Dönemi - Hazine ve Maliye Bakanlığı,Hazine Uzmanı 28/01/2019 - 21/04/2021 Dönemi - KT Portföy, Risk Müdürü 22/04/2021 - 30/06/2022 Dönemi - Nurol Portföy, Portföy Yöneticisi 01/07/2022 -Devam: TEB Portföy Yönetimi A.Ş.,Portföy Müdürü 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar,Chartered Financial Analyst (CFA),Financial Risk Manager (FRM)
ONUR MUSAOĞLU 14.06.2023 02/2018-07/2020 ICBC Portföy Yönetimi A.Ş , Portföy Yönetici Yardımcısı 08/2020- Devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yönetici Yardımcısı 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158910
BIST
12:565.396
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 35,68
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.439
12:5623,6758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1053
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6758
En Düşük
23,4435
12:5625,7030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2028
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,7045
En Düşük
25,3574
12:561.472,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.472,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.474,88
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler12:56
|OSTIM
|3,85
|69.630.090
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|48.346.276
|% 10,00
|
|RODRG
|45,60
|12.529.912
|% 9,99
|
|VKFYO
|21,02
|17.696.166
|% 9,99
|
|FORTE
|14,66
|3.184.504
|% 9,98
|
|BURVA
|70,85
|132.107.019
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|30.611.420
|% -9,97
|
|ATSYH
|50,85
|2.380.899
|% -9,92
|
|INFO
|8,18
|20.475.494
|% -4,88
|
|PSGYO
|7,46
|111.680.835
|% -4,36
|
|THYAO
|183,00
|4.051.139.989
|% 0,05
|
|SASA
|54,90
|1.476.502.674
|% -0,09
|
|YKBNK
|12,39
|1.388.457.494
|% 2,48
|
|AKBNK
|18,72
|1.324.358.231
|% 1,91
|
|ISCTR
|13,48
|1.323.893.179
|% 1,81
|
|ZOREN
|3,07
|403.114.064
|% 6,97
|
|YKBNK
|12,39
|1.388.457.494
|% 2,48
|
|ISCTR
|13,48
|1.323.893.179
|% 1,81
|
|AKBNK
|18,72
|1.324.358.231
|% 1,91
|
|EKGYO
|7,14
|393.189.372
|% 0,56
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6701
|23,6758
|% 0,45
|
|Euro
|25,6656
|25,7030
|% 0,80
|
|Sterlin
|29,8656
|30,0154
|% 0,44
|
|Frank
|26,1439
|26,3013
|% 0,42
|
|Riyal
|6,2924
|6,3239
|% 0,48
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-7,03
|
|Altın Gr.
|1.471
|1.471
|0,88
|
|Cumhuriyet
|9.752
|9.899
|-103,00
|
|Tam
|9.697
|9.957
|-98,64
|
|Yarım
|4.751
|4.833
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.376
|2.416
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|17,78
|17,80
|-0,32
|
|B. Petrol
|74,05
|74,05
|0,85
|