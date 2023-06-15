***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.06.2023 12:26
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM KARAGÖZ 17.12.2012 2015 - 2022 Dönemi - TEB Porföy Yönetimi A.Ş., Portföy Müdürü , 2022 - Devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Direktör 17 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme
YASİN ÜNAL 14.06.2023 31/12/2008 - 25/01/2019 Dönemi - Hazine ve Maliye Bakanlığı,Hazine Uzmanı 28/01/2019 - 21/04/2021 Dönemi - KT Portföy, Risk Müdürü 22/04/2021 - 30/06/2022 Dönemi - Nurol Portföy, Portföy Yöneticisi 01/07/2022 -Devam: TEB Portföy Yönetimi A.Ş.,Portföy Müdürü 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar,Chartered Financial Analyst (CFA),Financial Risk Manager (FRM)
ONUR MUSAOĞLU 14.06.2023 02/2018-07/2020 ICBC Portföy Yönetimi A.Ş , Portföy Yönetici Yardımcısı 08/2020- Devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yönetici Yardımcısı 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158911
BIST
12:585.397
En Düşük
|Değişim
|: 0,68%
|| 36,40
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.439
12:5823,6925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1220
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6925
En Düşük
23,4435
12:5825,6951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1949
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,7045
En Düşük
25,3574
12:581.473,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,59
|Açılış
|: 1.472,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.474,88
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler12:55
|RHEAG
|5,94
|10.338.400
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|69.630.090
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|48.346.276
|% 10,00
|
|RODRG
|45,60
|12.512.857
|% 9,99
|
|VKFYO
|21,02
|17.682.840
|% 9,99
|
|BURVA
|70,85
|132.087.747
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|30.231.980
|% -9,97
|
|ATSYH
|50,85
|2.380.899
|% -9,92
|
|INFO
|8,17
|20.435.426
|% -5,00
|
|DGATE
|18,36
|25.211.648
|% -4,87
|
|THYAO
|183,30
|4.021.411.891
|% 0,22
|
|SASA
|54,90
|1.470.886.354
|% -0,09
|
|YKBNK
|12,41
|1.382.664.137
|% 2,65
|
|AKBNK
|18,72
|1.321.217.567
|% 1,91
|
|ISCTR
|13,49
|1.307.578.131
|% 1,89
|
|ZOREN
|3,07
|401.477.489
|% 6,97
|
|YKBNK
|12,41
|1.382.664.137
|% 2,65
|
|ISCTR
|13,49
|1.307.578.131
|% 1,89
|
|AKBNK
|18,72
|1.321.217.567
|% 1,91
|
|EKGYO
|7,15
|391.997.028
|% 0,70
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6701
|23,6758
|% 0,45
|
|Euro
|25,6656
|25,7030
|% 0,80
|
|Sterlin
|29,8630
|30,0127
|% 0,43
|
|Frank
|26,1407
|26,2982
|% 0,41
|
|Riyal
|6,2923
|6,3239
|% 0,48
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,20
|
|Altın Gr.
|1.473
|1.473
|2,36
|
|Cumhuriyet
|9.752
|9.900
|-102,00
|
|Tam
|9.702
|9.961
|-93,84
|
|Yarım
|4.754
|4.841
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.377
|2.421
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,45
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|17,81
|17,82
|-0,30
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|0,74
|