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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.07.2023 15:49
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ENGİN YEŞİLBAĞLI 18.07.2023 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
FÜSUN TÜR DİREKTÖR 02123766322 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
ENGİN YEŞİLBAĞLI MÜDÜR 02166353929 engin.yesilbagli@teb.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174584


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ASTOR 106,70 1.964.216.372 % 10,00  
CWENE 278,30 864.104.884 % 10,00  
KONTR 223,30 2.827.157.367 % 10,00  
YYLGD 36,30 660.574.355 % 10,00  
ZEDUR 55,00 18.198.360 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9408 26,9475 % -0,08  
Euro 29,8503 29,8631 % -0,33  
Sterlin 34,4459 34,6186 % -0,33  
Frank 30,9779 31,1645 % -0,15  
Riyal 7,1628 7,1987 % -0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.960 1.960 -2,16  
Altın Gr. 1.698 1.698 -3,12  
Cumhuriyet 11.354 11.526 -54,00  
Tam 11.056 11.182 -127,00  
Yarım 5.528 5.617 -63,00  
Çeyrek 2.764 2.808 -32,00  
Gümüş.Ons 24,42 24,44 -0,18  
Gümüş Gr. 21,15 21,16 -0,19  
B. Petrol 82,39 82,39 1,51  
Seans Raporu 18:05
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