***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.07.2023 16:04
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ENGİN YEŞİLBAĞLI 18.07.2023 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
FÜSUN TÜR Direktör 02123766322 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
ENGİN YEŞİLBAĞLI Müdür 02166353929 engin.yesilbagli@teb.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174622
BIST
'
18:056.695
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 7,36
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.626
En Yüksek
6.808
18:0526,9480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0201
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0146
En Düşük
26,8677
18:0529,8701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0911
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,1032
En Düşük
29,8318
18:051.698,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,84
|Açılış
|: 1.698,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.705,62
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|106,70
|1.964.216.372
|% 10,00
|
|CWENE
|278,30
|864.104.884
|% 10,00
|
|KONTR
|223,30
|2.827.157.367
|% 10,00
|
|YYLGD
|36,30
|660.574.355
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|18.198.360
|% 10,00
|
|KSTUR
|362,10
|2.120.164
|% -9,99
|
|BURCE
|191,40
|347.838.062
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|18.407.164
|% -9,96
|
|BURVA
|73,25
|224.522.724
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|2.129.929
|% -9,95
|
|THYAO
|221,80
|9.998.869.979
|% -0,81
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|TUPRS
|91,85
|5.626.153.589
|% 0,49
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|SASA
|60,75
|4.535.163.258
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,34
|1.958.791.875
|% 8,77
|
|EKGYO
|8,27
|3.171.674.993
|% -0,12
|
|ODAS
|10,59
|2.785.408.829
|% 2,32
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9407
|26,9480
|% -0,07
|
|Euro
|29,8536
|29,8701
|% -0,30
|
|Sterlin
|34,4598
|34,6326
|% -0,29
|
|Frank
|30,9843
|31,1710
|% -0,13
|
|Riyal
|7,1623
|7,1982
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-2,16
|
|Altın Gr.
|1.698
|1.698
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.056
|11.182
|-127,00
|
|Yarım
|5.528
|5.617
|-63,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.808
|-32,00
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,44
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|21,15
|21,16
|-0,19
|
|B. Petrol
|82,39
|82,39
|1,51
|