***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. 09:00 ile 13:30 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 18:00'de ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. 13:30 ile 18:00 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 18:00'de ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. Bu saat aralığında, yatırımcılar tarafından Şube ve Alternatif Dağıtım Kanallarından yapılan toplam katılma payı satımı için yatırımcı başına günlük 500.000.-TL'lik limit uygulanır. Yatırımcılar tarafından katılma payı alımı ise bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşmayacak şekilde gerçekleştirilir. 18:00'de fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır.18:00 ile 24:00 arasında, yatırımcılar tarafından fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki işgünü 18:00'de ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır. Şube ve Alternatif Dağıtım Kanalları (ING BANK) 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177188BIST