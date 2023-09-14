***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.09.2023 11:26
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00753 2,75
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194890
BIST
'
14:187.904
En Düşük
|Değişim
|: -1,37%
|| -110,05
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.869
En Yüksek
8.047
14:1826,9555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0198
|Açılış
|: 26,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
14:1828,9802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0608
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,8048
14:181.653,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.653,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler14:18
|ELITE
|39,60
|39.596.951
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|28.585.149
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|VKFYO
|26,90
|87.251.051
|% 9,98
|
|ATSYH
|69,95
|6.125.565
|% 9,98
|
|ASUZU
|254,80
|754.557.854
|% -10,00
|
|AYCES
|433,70
|255.486.496
|% -9,98
|
|EMKEL
|37,52
|98.624.779
|% -9,98
|
|BYDNR
|44,62
|42.124.039
|% -9,97
|
|TDGYO
|12,01
|19.628.850
|% -9,97
|
|SASA
|48,84
|6.042.124.099
|% -1,73
|
|SISE
|55,30
|3.932.620.033
|% 0,09
|
|ENKAI
|37,94
|3.352.633.541
|% 2,71
|
|ISCTR
|21,20
|3.332.821.134
|% -1,58
|
|THYAO
|229,10
|3.031.512.401
|% -1,12
|
|KATMR
|1,98
|328.562.459
|% -4,81
|
|ISCTR
|21,20
|3.332.821.134
|% -1,58
|
|ZOREN
|4,69
|628.518.284
|% -2,49
|
|SASA
|48,84
|6.042.124.099
|% -1,73
|
|SKBNK
|5,31
|680.156.071
|% -3,45
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9479
|26,9555
|% 0,07
|
|Euro
|28,9730
|28,9802
|% 0,21
|
|Sterlin
|33,5094
|33,6775
|% -0,11
|
|Frank
|30,0456
|30,2266
|% 0,07
|
|Riyal
|7,1626
|7,1985
|% 0,03
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|0,39
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|0,75
|
|Cumhuriyet
|11.232
|11.401
|-51,00
|
|Tam
|11.000
|11.077
|-28,00
|
|Yarım
|5.517
|5.562
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.781
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,63
|-0,16
|
|B. Petrol
|93,05
|93,05
|1,17
|