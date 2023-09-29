***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-13:15 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri 1 A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk İşlem Günü için ilan edilecek pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.`İşlem Günleri? aşağıdaki günlerden oluşacaktır: Her takvim yılının 7 Şubat, 23 Mart, 8 Mayıs, 25 Haziran, 8 Ağustos, 25 Eylül, 7 Kasım ve 23 Aralık günleridir. Bu günlerden herhangi biri, yurt içinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası ya da Amerika Birleşik Devletleri veya İngiltere?de tatil olan bir güne rastlarsa İşlem Günü, bu piyasaların tümünün birlikte açık olduğu takip eden ilk iş günü olacak şekilde belirlenir. Ayrıca İşlem Günü yarım güne denk geliyorsa, İşlem Günü anılan piyasaların tümünün birlikte açık olduğu takip eden ilk iş gününe kaydırılır. Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk İşlem Günü için ilan edilecek pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.ING Bank A.Ş. Genel Müdürlük ve ŞubeleriBurgan Bank A.Ş. Genel Müdürlük ve ŞubeleriAlternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alternatif Bank A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198175BIST