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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.09.2023 15:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:15 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:15?e (yarım iş günlerinde saat 10:30?a) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:15?e (yarım iş günlerinde saat 10:30?a) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş günü yerine getirilir.Katılma payı bedelleri iade talimatının, iş günlerinde saat 13:15?e (yarım iş günlerinde saat 10:30?a) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yatırımcılara ödenir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Tebliğ?in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir.Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon, portföy değerinin devamlı olarak en az %51?i BIST Endekslerinde yer alan ortaklık paylarına yatırılır. Fon ayrıca T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak olup kalan bölümü ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve /veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198181


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ISYAT 11,66 68.010.588 % 10,00  
ISKUR 3.795.000,00 15.180.000 % 10,00  
TARKM 407,50 378.298.129 % 9,99  
ALCAR 1.178,70 215.786.102 % 9,99  
OYAYO 33,26 117.060.602 % 9,99  
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Euro 29,0705 29,0823 % 0,19  
Sterlin 33,4753 33,6431 % 0,46  
Frank 29,9334 30,1138 % 0,40  
Riyal 7,2872 7,3237 % 0,10  
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Altın Ons 1.877 1.877 12,54  
Altın Gr. 1.652 1.652 9,77  
Cumhuriyet 11.207 11.377 -30,00  
Tam 10.982 11.077 -11,00  
Yarım 5.508 5.561 -6,00  
Çeyrek 2.745 2.781 -2,00  
Gümüş.Ons 23,38 23,41 0,77  
Gümüş Gr. 20,63 20,66 0,73  
B. Petrol 93,72 93,72 0,62  
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