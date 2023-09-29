***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2023 15:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:15 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:15?e (yarım iş günlerinde saat 10:30?a) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:15?e (yarım iş günlerinde saat 10:30?a) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş günü yerine getirilir.Katılma payı bedelleri iade talimatının, iş günlerinde saat 13:15?e (yarım iş günlerinde saat 10:30?a) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yatırımcılara ödenir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Tebliğ?in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir.Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon, portföy değerinin devamlı olarak en az %51?i BIST Endekslerinde yer alan ortaklık paylarına yatırılır. Fon ayrıca T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak olup kalan bölümü ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve /veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198181
BIST
'
16:118.347
En Düşük
|Değişim
|: 1,56%
|| 128,22
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.351
16:1127,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1030
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
16:1129,0823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0539
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
16:111.654,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,93
|Açılış
|: 1.654,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler16:11
|ISYAT
|11,66
|68.010.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|378.298.129
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.178,70
|215.786.102
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|117.060.602
|% 9,99
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.461.639
|% -10,00
|
|EUYO
|16,02
|8.937.746
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|270.674.326
|% -9,99
|
|CASA
|88,90
|34.419.809
|% -9,97
|
|IHYAY
|1,94
|141.655.285
|% -9,77
|
|THYAO
|244,80
|10.314.192.125
|% 0,66
|
|TUPRS
|159,80
|5.051.084.216
|% 2,12
|
|YKBNK
|18,33
|4.479.347.163
|% 4,50
|
|KOZAL
|28,98
|4.217.285.822
|% 5,38
|
|AKBNK
|33,50
|3.615.629.270
|% 4,56
|
|ZOREN
|5,70
|2.501.243.727
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,33
|4.479.347.163
|% 4,50
|
|EKGYO
|8,06
|1.675.846.326
|% 0,50
|
|ODAS
|13,56
|2.193.539.070
|% 1,42
|
|KOZAL
|28,98
|4.217.285.822
|% 5,38
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4111
|27,4171
|% 0,38
|
|Euro
|29,0705
|29,0823
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,4753
|33,6431
|% 0,46
|
|Frank
|29,9334
|30,1138
|% 0,40
|
|Riyal
|7,2872
|7,3237
|% 0,10
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|12,54
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|9,77
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.377
|-30,00
|
|Tam
|10.982
|11.077
|-11,00
|
|Yarım
|5.508
|5.561
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.781
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|20,63
|20,66
|0,73
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|0,62
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26HATSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 39.98 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 340, 026 adet işlem
-
16:25EDATA
Yüzde 5.88 oranında artışla 18.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 611, 900 adet işlem
-
16:24AKFYE
Yüzde 4.66 oranında artışla 18.63 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 461, 360 adet işlem
-
16:23BAYRK
Yüzde 8.15 oranında artışla 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 715, 392 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 115, 74 artarak (% 1.61 ) 7, 313