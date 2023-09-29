***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2023 15:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:30 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELERİ 1 A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri iade talimatının, iş günlerinde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden dördüncü işgününde yatırımcılara ödenir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Kurul'un düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve /veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198183
BIST
'
16:118.347
En Düşük
|Değişim
|: 1,56%
|| 128,22
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.351
16:1127,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1030
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
16:1129,0823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0539
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
16:111.654,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,93
|Açılış
|: 1.654,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler16:09
|ISYAT
|11,66
|68.010.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|378.471.316
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.178,70
|215.822.642
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|117.060.602
|% 9,99
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.461.639
|% -10,00
|
|EUYO
|16,02
|8.937.746
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|270.674.326
|% -9,99
|
|CASA
|88,90
|34.419.809
|% -9,97
|
|IHYAY
|1,94
|141.725.115
|% -9,77
|
|THYAO
|244,90
|10.331.844.346
|% 0,70
|
|TUPRS
|159,40
|5.085.593.904
|% 1,87
|
|YKBNK
|18,31
|4.501.389.267
|% 4,39
|
|KOZAL
|29,06
|4.234.102.477
|% 5,67
|
|AKBNK
|33,50
|3.626.991.665
|% 4,56
|
|ZOREN
|5,70
|2.501.812.706
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,31
|4.501.389.267
|% 4,39
|
|EKGYO
|8,07
|1.696.537.370
|% 0,62
|
|ODAS
|13,52
|2.202.463.125
|% 1,12
|
|KOZAL
|29,06
|4.234.102.477
|% 5,67
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4144
|27,4181
|% 0,38
|
|Euro
|29,0796
|29,0963
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,4737
|33,6416
|% 0,46
|
|Frank
|29,9353
|30,1156
|% 0,41
|
|Riyal
|7,2868
|7,3234
|% 0,10
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|9,40
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|9,44
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.377
|-30,00
|
|Tam
|10.981
|11.076
|-12,00
|
|Yarım
|5.507
|5.561
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.780
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|20,46
|20,48
|0,55
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|0,96
|
Seans Raporu
16:09
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16:24AKFYE
Yüzde 4.66 oranında artışla 18.63 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 461, 360 adet işlem
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16:23BAYRK
Yüzde 8.15 oranında artışla 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 715, 392 adet işlem
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16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 115, 74 artarak (% 1.61 ) 7, 313
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, SODSN, BALAT, IHAAS, SMART, ALCAR, INGRM, ISKUR, HATSN, ZOREN
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16:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISBTR, EUYO, CASA, MIATK, IHYAY