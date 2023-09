***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-13:15 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELERİ 200000 A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. Yatırımcıların ilk defa fon alımlarında asgari pay alım miktarı A ve B Grubu katılım payları için asgari 200.000 paydır. Takip eden pay alım ve satım işlemleri 50.000 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilecektir. Yatırımcıların her haftanın son iş gününde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, her haftanın son iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların her haftanın son iş gününde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, her haftanın son iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:15?den sonra verdikleri katılma payı satım talimatları ise takip eden hafta verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyüne alınacak finansal varlıklar Kurul'un düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından ve/veya stratejisi gereği fon toplam değerinin en az %80'i bu finansal araçlardan oluşan Serbest (Döviz) yatırım fonları katılım paylarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan bölümü ile ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve /veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198182