***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) 15000 Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabında fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Talimat gününde BIST Pay Piyasası açık olmak koşuluyla, yatırımcıların her haftanın son iş gününde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:15?den sonra verdikleri katılma payı alım talimatları ise ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Talimat gününde BIST Pay Piyasası açık olmak koşuluyla, yatırımcıların her haftanın son iş gününde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:15?den sonra verdikleri katılma payı satım talimatları ise ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, orta ve uzun vadede, aynı vadedeki mevduat faizlerinin üzerinde bir getiri elde etmeyi hedefler. Bu hedefe ulaşmak için piyasa koşullarına bağlı olarak yurtiçi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir, buna ek olarak opsiyon sözleşmeleri dahil türev araçları ve yapılandırılmış yatırım ürünlerini portföyüne dahil eder.Yukarıda belirtilen yatırım stratejisine ek olarak, Fon farklı piyasalar ve/veya yatırım araçları arasındaki pozitif/negatif getiri korelasyonlarını değerlendirerek fırsat gördüğünde borsalar ve/veya tezgah üstü piyasalarda alım ve satım yapabilir. Portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir, vadeli işlem piyasalarında uzun/kısa pozisyonlar alabilir. Ayrıca, kredili menkul kıymet işlemleri, açığa satış ve ödünç menkul kıymet işlemleri gibi alternatif teknikleri de kullanabilecektir. Yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198192BIST