***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2023 16:06
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) 15000 Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabında fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Talimat gününde BIST Pay Piyasası açık olmak koşuluyla, yatırımcıların her haftanın son iş gününde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:15?den sonra verdikleri katılma payı alım talimatları ise ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Talimat gününde BIST Pay Piyasası açık olmak koşuluyla, yatırımcıların her haftanın son iş gününde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:15?den sonra verdikleri katılma payı satım talimatları ise ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, orta ve uzun vadede, aynı vadedeki mevduat faizlerinin üzerinde bir getiri elde etmeyi hedefler. Bu hedefe ulaşmak için piyasa koşullarına bağlı olarak yurtiçi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir, buna ek olarak opsiyon sözleşmeleri dahil türev araçları ve yapılandırılmış yatırım ürünlerini portföyüne dahil eder.Yukarıda belirtilen yatırım stratejisine ek olarak, Fon farklı piyasalar ve/veya yatırım araçları arasındaki pozitif/negatif getiri korelasyonlarını değerlendirerek fırsat gördüğünde borsalar ve/veya tezgah üstü piyasalarda alım ve satım yapabilir. Portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir, vadeli işlem piyasalarında uzun/kısa pozisyonlar alabilir. Ayrıca, kredili menkul kıymet işlemleri, açığa satış ve ödünç menkul kıymet işlemleri gibi alternatif teknikleri de kullanabilecektir. Yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198192
BIST
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18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0527,4153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1012
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
18:0529,0845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0561
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:051.632,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,47
|Açılış
|: 1.632,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.632,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISYAT
|11,66
|68.929.221
|% 10,00
|
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|LINK
|108,90
|92.254.317
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|EUYO
|16,02
|11.096.345
|% -10,00
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.807.803
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|THYAO
|242,50
|12.939.953.245
|% -0,29
|
|TUPRS
|159,00
|6.547.588.575
|% 1,61
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,70
|2.535.826.972
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4088
|27,4153
|% 0,37
|
|Euro
|29,0279
|29,0845
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,3289
|33,4960
|% 0,03
|
|Frank
|29,8498
|30,0297
|% 0,12
|
|Riyal
|7,2862
|7,3228
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-11,21
|
|Altın Gr.
|1.634
|1.635
|-7,91
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.892
|11.044
|-44,00
|
|Yarım
|5.463
|5.545
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.723
|2.772
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,31
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,79
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,69
|92,69
|-0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZRDN
Yüzde 8.02 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 618 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde 4.98 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 395 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, EREGL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, YKBNK
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 15 artarak (% 1.21 ) 7, 284