***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-13:15 TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU (TEFAS) 1 Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabında fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. Yukarıda tanımlandığı şekliyle işgünlerinde saat 13:15?e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. Yukarıda tanımlandığı şekliyle işgünlerinde saat 13:15?den sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15?e kadar girilecek talimatlarla birlikte fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir.Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri iade talimatının, genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15?e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15?ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenecektir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ?de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon?un temel yatırım stratejisi katılımcılarına yerli/yabancı sağlık ve biyoteknoloji sektörüne yatırım imkanı sunmaktır. Fon toplam değerinin asgari %40?ı, devamlı olarak sağlık sektöründe, asgari %40?ı devamlı olarak biyoteknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu şirketlere hizmet, servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık payları, borçlanma araçları, depo sertifikaları (ADR/GDR), kira sertifikaları ve söz konusu temaya yatırım imkanı sağlayan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Portföy yöneticisinin değerlendirmesine ve piyasa koşullarına göre fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) değişiklik gösterebilecekti 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198193BIST