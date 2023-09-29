***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2023 16:07
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:15 TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU (TEFAS) 1 Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabında fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. Yukarıda tanımlandığı şekliyle işgünlerinde saat 13:15?e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. Yukarıda tanımlandığı şekliyle işgünlerinde saat 13:15?den sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15?e kadar girilecek talimatlarla birlikte fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir.Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri iade talimatının, genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15?e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15?ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenecektir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ?de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon?un temel yatırım stratejisi katılımcılarına yerli/yabancı sağlık ve biyoteknoloji sektörüne yatırım imkanı sunmaktır. Fon toplam değerinin asgari %40?ı, devamlı olarak sağlık sektöründe, asgari %40?ı devamlı olarak biyoteknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu şirketlere hizmet, servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık payları, borçlanma araçları, depo sertifikaları (ADR/GDR), kira sertifikaları ve söz konusu temaya yatırım imkanı sağlayan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Portföy yöneticisinin değerlendirmesine ve piyasa koşullarına göre fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) değişiklik gösterebilecekti 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198193
BIST
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18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0527,4136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0995
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
18:0529,0591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0307
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:051.633,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,87
|Açılış
|: 1.633,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.633,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISYAT
|11,66
|68.929.221
|% 10,00
|
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|LINK
|108,90
|92.254.317
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|EUYO
|16,02
|11.096.345
|% -10,00
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.807.803
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|THYAO
|242,50
|12.939.953.245
|% -0,29
|
|TUPRS
|159,00
|6.547.588.575
|% 1,61
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,70
|2.535.826.972
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4108
|27,4165
|% 0,37
|
|Euro
|29,0288
|29,0467
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,3491
|33,5163
|% 0,09
|
|Frank
|29,8541
|30,0339
|% 0,13
|
|Riyal
|7,2865
|7,3230
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-10,16
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|-7,62
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.895
|11.046
|-42,00
|
|Yarım
|5.464
|5.546
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.724
|2.773
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,75
|-0,18
|
|B. Petrol
|92,56
|92,56
|-0,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZRDN
Yüzde 8.02 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 618 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde 4.98 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 395 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, EREGL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, YKBNK
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 15 artarak (% 1.21 ) 7, 284