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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.09.2023 16:08
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu?na Bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15?e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşur. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makro ekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır. Fon portföyünde yer alan Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4 nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır. 4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198198


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