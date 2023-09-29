***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2023 16:09
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:15 TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU (TEFAS) 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabında fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?den sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15?e kadar girilecek talimatlarla birlikte fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenecektir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, değişik varlık sınıflarına sahip yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir.Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.Fon portföyüne dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarının dağılımı, piyasa koşullarına ve buna paralel portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterecektir. Fakat, her halükarda Fon?un yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3-4 arası düzeyde kalacaktır. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198200
BIST
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18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0527,4205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1064
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
18:0529,0817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0533
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:051.632,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,47
|Açılış
|: 1.632,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.632,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISYAT
|11,66
|68.929.221
|% 10,00
|
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|LINK
|108,90
|92.254.317
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|EUYO
|16,02
|11.096.345
|% -10,00
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.807.803
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|THYAO
|242,50
|12.939.953.245
|% -0,29
|
|TUPRS
|159,00
|6.547.588.575
|% 1,61
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,70
|2.535.826.972
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4078
|27,4205
|% 0,39
|
|Euro
|29,0372
|29,0817
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,3289
|33,4960
|% 0,03
|
|Frank
|29,8498
|30,0297
|% 0,12
|
|Riyal
|7,2862
|7,3228
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-11,21
|
|Altın Gr.
|1.634
|1.635
|-7,91
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.892
|11.044
|-44,00
|
|Yarım
|5.463
|5.545
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.723
|2.772
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,31
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,79
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,69
|92,69
|-0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZRDN
Yüzde 8.02 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 618 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde 4.98 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 395 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, EREGL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, YKBNK
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 15 artarak (% 1.21 ) 7, 284