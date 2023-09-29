***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2023 16:11
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) 1 A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir.Katılma payı bedelleri iade talimatının, iş günlerinde saat 13:15?e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden üçüncü işgünün de yatırımcılara ödenir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin en fazla %20?si TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve /veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemleri ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198202
BIST
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18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0527,4205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1064
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
18:0529,0817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0533
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:051.632,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,47
|Açılış
|: 1.632,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.632,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISYAT
|11,66
|68.929.221
|% 10,00
|
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|LINK
|108,90
|92.254.317
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|EUYO
|16,02
|11.096.345
|% -10,00
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.807.803
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|THYAO
|242,50
|12.939.953.245
|% -0,29
|
|TUPRS
|159,00
|6.547.588.575
|% 1,61
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,70
|2.535.826.972
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4078
|27,4205
|% 0,39
|
|Euro
|29,0372
|29,0817
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,3289
|33,4960
|% 0,03
|
|Frank
|29,8498
|30,0297
|% 0,12
|
|Riyal
|7,2862
|7,3228
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-11,21
|
|Altın Gr.
|1.634
|1.635
|-7,91
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.892
|11.044
|-44,00
|
|Yarım
|5.463
|5.545
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.723
|2.772
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,31
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,79
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,69
|92,69
|-0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZRDN
Yüzde 8.02 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 618 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde 4.98 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 395 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, EREGL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, YKBNK
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 15 artarak (% 1.21 ) 7, 284