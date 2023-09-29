***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2023 16:12
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:15 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1 A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:15?e (yarım iş günlerinde saat 10:30?a) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:15?e (yarım iş günlerinde saat 10:30?a) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden üçüncü iş günü yerine getirilir.Katılma payı bedelleri iade talimatının, iş günlerinde saat 13:15?e (yarım iş günlerinde saat 10:30?a) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden üçüncü işgününde yatırımcılara ödenir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Tebliğ?in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest (döviz) özel fon statüsündedir.Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan bölümü ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve /veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198204
BIST
'
18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0527,4136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0995
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
18:0529,0591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0307
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:051.632,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,47
|Açılış
|: 1.632,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.632,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|QNBFB
|403,90
|86.683.806
|% 9,99
|
|ULAS
|18,82
|6.847.755
|% 9,99
|
|ATATP
|56,70
|137.965.725
|% 9,99
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|CASA
|91,55
|50.267.589
|% -7,29
|
|MTRKS
|60,00
|51.838.073
|% -7,23
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ASTOR
|133,30
|3.986.363.685
|% 0,00
|
|KONTR
|333,00
|3.530.694.948
|% 1,22
|
|YEOTK
|252,50
|3.486.303.384
|% -1,90
|
|REEDR
|18,09
|3.060.335.012
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|REEDR
|18,09
|3.060.335.012
|% 9,97
|
|PSGYO
|6,76
|837.400.065
|% 9,92
|
|KLGYO
|3,96
|525.239.246
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4077
|27,4136
|% 0,36
|
|Euro
|29,0259
|29,0591
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,3354
|33,5025
|% 0,04
|
|Frank
|29,8540
|30,0339
|% 0,13
|
|Riyal
|7,2864
|7,3230
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-11,12
|
|Altın Gr.
|1.634
|1.635
|-7,90
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.892
|11.044
|-44,00
|
|Yarım
|5.463
|5.545
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.723
|2.772
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,76
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,66
|92,66
|-0,44
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59OZRDN
Yüzde 8.02 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 618 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde 4.98 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 395 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, EREGL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, YKBNK
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 15 artarak (% 1.21 ) 7, 284