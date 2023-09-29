***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır.Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabında fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. Yukarıda tanımlandığı şekliyle işgünlerinde saat 13:15?e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. Yukarıda tanımlandığı şekliyle işgünlerinde saat 13:15?den sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15?e kadar girilecek talimatlarla birlikte fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde , iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde yatırımcılara ödenecektir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu?nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği?nin 6. maddesi çerçevesinde ?Fon Sepeti Fonu? statüsündedir. Fon portföyüne alınacak varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon getirisinin temeli varlık dağılım tercihlerine bağlı olacağından sepet içerisinde yatırım yapılacak fonların seçilmesi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yapay zeka tabanlı portföy değerlendirme modelinin çıktıları baz alınır. Yöneticinin risk limitlerini gözeterek oluşturduğu varlık dağılım tercihleri, bilgisayar tabanlı portföy optimizasyon modelleri ile entegre edilerek elde edilen model fon portföyüne uygulanır. Bu doğrultuda öncelikle Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM) ve Bayesyan Getiri Tahmin Modelleri çerçevesinde bir ?Referans Portföy? oluşturulur. Aylık periyodlarla gerçekleştirilen Varlık Dağılım Komitesi?nden çıkan varlık sınıflarına ilişkin görüşler ve Referans Portföy dağılımları bilgisayar tabanlı portföy optimizasyon modellerinin (Black&Litterman, Ortalama-Varyans Portföy Teorisi vb. metodolojilerle) kullanımı ile risk limitleri doğrultusunda optimize edilmesi sayesinde güncel dönemde uygulanacak yeni portföy dağılımı belirlenir. Piyasa koşulları ve portföy yöneticisi görüşleri doğrultusunda daha sık periyotlarda değişiklik yapılabilir. Piyasa koşulları doğrultusunda portföy yöneticisi tarafından gerekli görüldüğü taktirde, portföyün azami %20?si, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla doğrudan diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yönlendirilebilir. Yatırım yapılacak yatırım fonlarının seçiminde, sorumluluk Kurucu?da olmak ve hizmet bedeli Kurucu tarafından karşılanmak kaydıyla, yurtiçi ve yurtdışı kurumlardan danışmanlık hizmeti alınabilir. Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198210BIST