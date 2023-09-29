***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-13:15 TEFAS 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabında fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. Yukarıda tanımlandığı şekliyle işgünlerinde saat 13:15?e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. Yukarıda tanımlandığı şekliyle işgünlerinde saat 13:15?den sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15?e kadar girilecek talimatlarla birlikte fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir.Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri iade talimatının, genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15?e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15?ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenecektir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ?de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon?un temel yatırım stratejisi katılımcılarına yerli/yabancı tarım ve gıda sektörüne yatırım imkanı sunmaktır. Fon toplam değerinin asgari %80?i, devamlı olarak tarım ve gıda sektöründe,besin zincirinin verimliliği ile karlılığını artırmayı hedefleyen tarımsal üretim,tarımda otomasyon,akıllı ekipmanlar,hassas tarım teknolojileri, alternatif gıda üretimi, bitki bilimi, hayvan bilimi, bitki ve gıda koruma teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketler ile bu şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettiği ortaklık payları, yerli/yabancı borçlanma araçları ile bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fon ayrıca tarım emtia fiyatlarına dayalı katılma payları borsalarda işlem gören yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198211BIST