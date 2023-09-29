***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2023 16:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:30 ING Bank A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına ING Bank A.Ş. tarafından belirlenecek olan (mevduat hesabı hariç) yatırım aracında nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Bu çerçevede, para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri amaçlarken ortaklık payı, borçlanma araçları ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak getiri hedefine ulaşmaya çalışır.Fon, portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirilebilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198219
BIST
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18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0527,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1030
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
18:0529,0725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0441
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:051.633,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -8,57
|Açılış
|: 1.633,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.632,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|QNBFB
|403,90
|86.683.806
|% 9,99
|
|ULAS
|18,82
|6.847.755
|% 9,99
|
|ATATP
|56,70
|137.965.725
|% 9,99
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|CASA
|91,55
|50.267.589
|% -7,29
|
|MTRKS
|60,00
|51.838.073
|% -7,23
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ASTOR
|133,30
|3.986.363.685
|% 0,00
|
|KONTR
|333,00
|3.530.694.948
|% 1,22
|
|YEOTK
|252,50
|3.486.303.384
|% -1,90
|
|REEDR
|18,09
|3.060.335.012
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|REEDR
|18,09
|3.060.335.012
|% 9,97
|
|PSGYO
|6,76
|837.400.065
|% 9,92
|
|KLGYO
|3,96
|525.239.246
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4077
|27,4136
|% 0,36
|
|Euro
|29,0259
|29,0591
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,3354
|33,5025
|% 0,04
|
|Frank
|29,8540
|30,0339
|% 0,13
|
|Riyal
|7,2864
|7,3230
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-11,12
|
|Altın Gr.
|1.634
|1.635
|-7,90
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.892
|11.044
|-44,00
|
|Yarım
|5.463
|5.545
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.723
|2.772
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,76
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,66
|92,66
|-0,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZRDN
Yüzde 8.02 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 618 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde 4.98 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 395 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, EREGL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, YKBNK
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 15 artarak (% 1.21 ) 7, 284