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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.09.2023 16:21
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu 1 Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu?na Bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15?e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçlarından oluşan Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu?dur. Fon portföyü yönetilirken, özel sektör borçlanma araçlarının ihraççıları, vade yapısı ve getiri oranı dikkate alınarak, kamu borçlanma araçları getirilerinin üzerinde bir getiri sağlanması hedeflenir. Fon portföyünün en fazla %20'lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır. 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198221


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Yarım 5.469 5.551 -16,00  
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