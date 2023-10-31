***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.10.2023 11:44
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM KARAGÖZ 17.12.2012 2015 - 2022 dönemi - TEB Porföy Yönetimi A.Ş., Portföy Müdürü , 2022 - devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Direktör 17 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme
ONUR MUSAOĞLU 14.06.2023 02/2018-07/2020 ICBC Portföy Yönetimi A.Ş , Portföy Yönetici Yardımcısı 08/2020- Devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yönetici Yardımcısı 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212251
BIST
'
14:467.689
En Düşük
|Değişim
|: -0,31%
|| -23,71
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.669
En Yüksek
7.775
14:4628,3012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0616
|Açılış
|: 28,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
14:4630,1671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1528
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
14:461.818,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.818,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.808,62
BIST En Aktif Hisseler14:44
|TABGD
|190,30
|4.867.389.551
|% 10,00
|
|AVHOL
|82,00
|248.347.020
|% 9,99
|
|YAPRK
|203,70
|219.528.246
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|13.651.565
|% 9,99
|
|ORMA
|208,20
|3.882.930
|% 9,98
|
|MRSHL
|1.906,70
|8.370.413
|% -10,00
|
|QNBFB
|333,00
|3.327.854
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|90.244.463
|% -10,00
|
|UZERB
|257,60
|23.148.450
|% -9,99
|
|DOFER
|43,84
|47.042.134
|% -9,98
|
|THYAO
|221,20
|4.875.900.125
|% 1,05
|
|TABGD
|190,30
|4.867.389.551
|% 10,00
|
|MIATK
|888,10
|3.915.336.034
|% 7,45
|
|TUPRS
|144,60
|3.363.229.473
|% 2,26
|
|ASTOR
|130,20
|2.258.576.539
|% -0,15
|
|ODAS
|12,82
|1.504.019.756
|% -2,29
|
|EKGYO
|6,64
|620.942.764
|% -1,19
|
|ZOREN
|5,53
|470.909.158
|% 0,36
|
|YKBNK
|17,67
|1.279.509.670
|% 0,74
|
|MHRGY
|5,36
|392.512.863
|% -3,42
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2863
|28,2898
|% 0,18
|
|Euro
|30,1537
|30,1653
|% 0,50
|
|Sterlin
|34,3589
|34,5312
|% 0,21
|
|Frank
|31,2183
|31,4064
|% 0,05
|
|Riyal
|7,5159
|7,5536
|% 0,07
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|3,97
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|3,23
|
|Cumhuriyet
|12.237
|12.422
|36,00
|
|Tam
|11.982
|12.056
|-10,00
|
|Yarım
|6.010
|6.053
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.996
|3.026
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,94
|86,94
|0,59
|
Seans Raporu
14:44
daha fazla
-
14:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, KOZAL
-
14:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 28 artarak (% 0.06 ) 6, 659
-
14:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, KAPLM, YAPRK, MARKA, EMNIS, RODRG, ORMA, TABGD, VRGYO, OYLUM
-
14:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, YONGA, DOFER, EKIZ, A1CAP, MEKAG, INTEM, TARKM, MRSHL, UZERB
-
14:59
PRKAB, TURGG, TABGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında