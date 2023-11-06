***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKEMAL ÖZMEN 22.03.2021 2017 - 2021 dönemi - Yapı ve Kredi Bankası, Stratejik Planlama ve Verimlilik Yönetimi Departmanı Müdürü 2021 - devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Yönetimi Direktörü 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar,Chartered Financial Analyst (CFA)ONUR MUSAOĞLU 14.06.2023 02/2018-07/2020 ICBC Portföy Yönetimi A.Ş , Portföy Yönetici Yardımcısı 08/2020- Devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yönetici Yardımcısı 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214469BIST